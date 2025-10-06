Съдът пусна от ареста пилота от фаталното рали край Варна

Пилотът Нейко Нейков ще бъде освободен от ареста, съобщиха от пресцентъра на варненската окръжна прокуратура. Той не успя да вземе завоя и се вряза в хора от публиката по време на автомобилното състезание край Аладжа манастир и един човек загина.

Нейков няма да бъде привлечен и към наказателна отговорност, тъй като инцидентът не е пътно-транспортно произшествие по Закона за движение по пътищата. По информация на БНТ е готов и резултатът от кръвната проба на състезателя и той е отрицателен за амфетамини. А според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики вина за трагичния инцидент по време на ралито край Аладжа манастир носи организаторът на състезанието.