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Съдът в Лас Вегас осъди Дуейн Дейвис, наредил убийството на Тупак Шакур (СНИМКИ)

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Чете се за: 01:52 мин.
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съдът лас вегас осъди дейвис наредил убийството тупак шакур
Снимка: БТА
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Дуейн Дейвис, бивш лидер на банда от Лос Анджелис, беше осъден във вторник на минимум 40 години затвор за убийството на рапъра Тупак Шакур. В миналото Дейвис се е хвалел в книги и интервюта с участието си в убийството, но отрече обвиненията, когато делото стигна до съда.

„Не можеш да отнемеш мъж от семейството му. Не можеш да му отнемеш самия живот, цялото му бъдеще, и просто да се измъкнеш. Особено когато този мъж е Тупак Шакур“, заяви съдия Карли Кийрни в съда в Лас Вегас, произнасяйки присъдата от 40 години до доживотен затвор.

Шакур е бил на 25 години, когато е прострелян във Вегас. Той е ключова фигура в хип-хоп съперничеството между Източното и Западното крайбрежие на САЩ.

По време на процеса е станало ясно, че Дейвис, бивш лидер на бандата South Side Compton Crips, е наредил убийството на 7 септември 1996 г., след като негов племенник бил пребит от хора от обкръжението на Шакур в казино в Лас Вегас. Около два часа по-късно рапърът бил прострелян от човек, намиращ се в бял „Кадилак“, който спрял на червен светофар до BMW-то, в което Шакур седял на предната пасажерска седалка. Дейвис подал оръжието на човек на задната седалка и му наредил да стреля. Шакур починал шест дни по-късно. Дейвис е единственият от хората, пътували в „Кадилака“, който все още е жив.

Снимки: БТА

# Тупак Шакур #Дуейн Дейвис #съдът #Лас Вегас #убийство

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