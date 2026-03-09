БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдбата на старинните сгради в Пловдив – къщи-паметници на културата се рушат

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ценни старинни сгради в Пловдив продължават да се рушат. Къщи-паметници на културата, които са собственост на частни лица с многобройни наследници, като и сгради в архитектурния резерват "Старинен Пловдив" са в окаяно състояние и дори опасни за туристите. Местната власт вече търси решение със специална програма, с която да се подпомагат собствениците на сгради паметници на културата при опазването им като недвижимо културно наследство.

На пловдивската улица "Пейо Яворов" една 120 годишна къща с културно историческа стойност губи облика си. Основите са слегнали, фасадната мазилка е паднала, покривът тече. Двама от четиримата съсобственици от години търсят решение как да запазят ценния архитектурен паметник, който се свлича надолу по тепето.

Елка Терзиева: "Ужасът е безумен, защото дограмите не държат стъкла, а за да се сложат нови дограми, трябва да има цялостен проект на къщата, защото е паметник на културата."

Опитите да бъде направен проект, съгласуван с местната власт и държавните институции от години не дават резултат.

Адриана Любенова: "Документите бяха внесени както в НИНКН, така и в Министерство на културата. Но за съжаление до ден днешен няма никакъв отговор от нито една от институциите."

Административните процедури отнемат години и ако съсобствениците нямат съгласие, една архитектурна ценност с памет за миналото се превръща в руини. Изоставени и почти рухнали къщи – образци на строителството от края на 18ти и началото на 19 век има и в архитектурно историческия резерват Стария град. Да този момент няма защитен проект по Програмата "Да съхраним заедно Старинен Пловдив".

Елена Кантарева, "Старинен Пловдив": "Идваха много хора при нас да се интересуват но въпроса накрая опираше до съгласието им със със собствениците така че няма нито едно успешно финансиране на такава реставрация."

97 процента от културно-историческото наследство на Пловдив е в централната градска част. Районният кмет Георги Стаменов търси възможности собствениците да кандидатстват за финансиране по програми за енергийна ефективност. Критериите за тях се очакват през март.

Георги Стаменов – кмет на район "Централен": "Чрез мерки за енергийна ефективност да се реставрират фасади да се подменят дограми да се монтират вътрешни изолации и по този начин множество сгради които имат статут които са паметници на културата най-общо казано да си живеят своя нов живот."

Община Пловдив е подготвила пилотна програма "Съхранение", която ако бъде приета ще се финансира през градския бюджет. По нея ще могат да кандидатстват собственици на къщи-паметници на културата, които са в риск. Подпомагането може да е за изготвяне на проект за реставрация или директно за строителството.

Пламен Панов, заместник-кмет "Култура, археология и туризъм": "Ако вие имате вече готовия съгласуван проект от НИКН, който е минал през Община Пловдив и всички всичката ви документация е готова, самата програма ще може да дофинансира ремонта."

Преди година и половина повече от 30 сгради в централната част на Пловдив бяха включени в процедура за придобиване на статут за паметници на културата. Докато получат защитния регламент за всички тях важи забрана за събаряне.

#сгради-паметници на културата #стари сгради #Старинен Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
1
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
3
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
4
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
5
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
6
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има...

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
4
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
5
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
6
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...

Още от: Култура

Световноизвестното сопрано Джесика Прат с пет сцени на полудяването на сцената на Софийската опера
Световноизвестното сопрано Джесика Прат с пет сцени на полудяването на сцената на Софийската опера
Режисьорът Питър Джаксън ще получи почетна "Златна палма" в КАН Режисьорът Питър Джаксън ще получи почетна "Златна палма" в КАН
Чете се за: 01:22 мин.
Победителката в конкурса на Пласидо Доминго "Опералия" Екатерине Буачидзе се върна за концерт в Зала "България" Победителката в конкурса на Пласидо Доминго "Опералия" Екатерине Буачидзе се върна за концерт в Зала "България"
6228
Чете се за: 02:27 мин.
Въвеждат входна такса за Кьолнската катедрала Въвеждат входна такса за Кьолнската катедрала
Чете се за: 01:22 мин.
Новият български сериал на БНТ „Ком - Емине“ започва от 2 април Новият български сериал на БНТ „Ком - Емине“ започва от 2 април
5223
Чете се за: 04:32 мин.
Откриха нова картина на Рембранд Откриха нова картина на Рембранд
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Служители на "Български пощи" на протест в деня за изплащане на пенсиите Служители на "Български пощи" на протест в деня за изплащане на пенсиите
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Служителите на градския транспорт във Варна излизат на протест...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Обучени кучета помагат на граничните полицаи – как Пирин...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
В началото на седмицата: Слънчево, топло следобед, но със сутрешни...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ