Съдбата на старинните сгради в Пловдив – къщи-паметници на културата се рушат

Ценни старинни сгради в Пловдив продължават да се рушат. Къщи-паметници на културата, които са собственост на частни лица с многобройни наследници, като и сгради в архитектурния резерват "Старинен Пловдив" са в окаяно състояние и дори опасни за туристите. Местната власт вече търси решение със специална програма, с която да се подпомагат собствениците на сгради паметници на културата при опазването им като недвижимо културно наследство.

На пловдивската улица "Пейо Яворов" една 120 годишна къща с културно историческа стойност губи облика си. Основите са слегнали, фасадната мазилка е паднала, покривът тече. Двама от четиримата съсобственици от години търсят решение как да запазят ценния архитектурен паметник, който се свлича надолу по тепето.

Елка Терзиева: "Ужасът е безумен, защото дограмите не държат стъкла, а за да се сложат нови дограми, трябва да има цялостен проект на къщата, защото е паметник на културата."

Опитите да бъде направен проект, съгласуван с местната власт и държавните институции от години не дават резултат.

Адриана Любенова: "Документите бяха внесени както в НИНКН, така и в Министерство на културата. Но за съжаление до ден днешен няма никакъв отговор от нито една от институциите."

Административните процедури отнемат години и ако съсобствениците нямат съгласие, една архитектурна ценност с памет за миналото се превръща в руини. Изоставени и почти рухнали къщи – образци на строителството от края на 18ти и началото на 19 век има и в архитектурно историческия резерват Стария град. Да този момент няма защитен проект по Програмата "Да съхраним заедно Старинен Пловдив".

Елена Кантарева, "Старинен Пловдив": "Идваха много хора при нас да се интересуват но въпроса накрая опираше до съгласието им със със собствениците така че няма нито едно успешно финансиране на такава реставрация."

97 процента от културно-историческото наследство на Пловдив е в централната градска част. Районният кмет Георги Стаменов търси възможности собствениците да кандидатстват за финансиране по програми за енергийна ефективност. Критериите за тях се очакват през март.

Георги Стаменов – кмет на район "Централен": "Чрез мерки за енергийна ефективност да се реставрират фасади да се подменят дограми да се монтират вътрешни изолации и по този начин множество сгради които имат статут които са паметници на културата най-общо казано да си живеят своя нов живот."

Община Пловдив е подготвила пилотна програма "Съхранение", която ако бъде приета ще се финансира през градския бюджет. По нея ще могат да кандидатстват собственици на къщи-паметници на културата, които са в риск. Подпомагането може да е за изготвяне на проект за реставрация или директно за строителството.

Пламен Панов, заместник-кмет "Култура, археология и туризъм": "Ако вие имате вече готовия съгласуван проект от НИКН, който е минал през Община Пловдив и всички всичката ви документация е готова, самата програма ще може да дофинансира ремонта."

Преди година и половина повече от 30 сгради в централната част на Пловдив бяха включени в процедура за придобиване на статут за паметници на културата. Докато получат защитния регламент за всички тях важи забрана за събаряне.