Сагата с Канте приключи, френският халф се завръща в Европа

Световният шампион от 2018 г. Н'Голо Канте най-накрая напусна Саудитска Арабия, за да се присъедини към Фенербахче.

След дълги дни на чакане и несигурност, трансферът на Канте във Фенербахче вече официално е факт. Французинът напуска Ал-Итихад две години и половина след пристигането си и се завръща в Европа четири месеца преди световното първенство.

Трансферът на халфа се провали в понеделник вечерта, а като причина от турския клуб изтъкнаха административна грешка от страна на саудитите, които не са подали навреме необходимите документи в системата на ФИФА. Заради пропуснатите срокове трансферът на 34-годишния халф беше анулиран, което означаваше, че Канте няма да се завърне в европейския футбол през този зимен прозорец.

След постигането на споразумение с ФИФА и прекратяването на договора му, Н'Голо Канте ще може да се присъедини към турския клуб с договор до юни 2028 г.

„Клубът се съгласява да продаде остатъка от договора на Н'Голо Канте“, се казва в изявление на Ал-Итихад във вторник вечерта.

Малко след това турският клуб официално обяви новината.

„Добре дошъл във Фенербахче, Н'Голо Канте“, написаха от истанбулския клуб в профила си в социалните мрежи.

Френският национал ще може да се завърне в Европа и дори да играе в Лига Европа с новия си тим. Юсеф Ен-Несири, чийто трансфер беше обвързан с този на Канте, също ще се присъедини към Ал-Итихад от Фенербахче.