Салах е №1 във Висшата лига за сезон 2024/25

Мохамед Салах беше обявен за Играч на сезона във Висшата лига. Египтянинът получава наградата за втори път в кариерата си, след като за първи път я спечели в края на дебютна си кампания в клуба - 2017/18 г.

Салах изигра един от най-запомнящите се сезони в историята на английското първенство, за да помогне на "червените" да стигнат до титлата.

Той отбеляза 28 гола и е направил 18 асистенции за отбора на Арне Слот преди финалния мач срещу Кристъл Палас.

Салах се пребори с конкуренцията на съотборниците си Райън Гравенберх и Върджил ван Дайк, както и с Морган Гибс-Уайт, Александър Исак, Брайън Мбемо, Деклан Райс и Крис Ууд за приза.

Гравенберх все пак не остана с празни ръце, тъй като нидерландецът спечели приза за Най-добър млад играч в елита на Англия.

“Thank you very much!”



A quick word from the @premierleague Young Player of the Season pic.twitter.com/xQTu43yngD