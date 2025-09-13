БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ е големият фаворит за медалите в хвърлянето на гюле при мъжете, но успехът на американците не е гарантиран

от БНТ
Чете се за: 04:05 мин.
Спорт
Гледайте световното първенство по лека атлетика пряко по БНТ 3.

Райън Краузър
Снимка: БГНЕС
САЩ е големият фаворит за медалите в хвърлянето на гюле при мъжете, но успехът на американците не е гарантиран.

Американецът Райън Краузър, двукратен световен шампион, трикратен олимпийски златен медалист и световен рекордьор, ще се завърне в Токио, за да защити титлата си, въпреки че не се е състезавал този сезон.

Миналата година той спечели третата си поредна олимпийска титла, подвиг, който се надява да повтори на световното първенство. Ако успее, той ще стане едва вторият човек, спечелил три последователни световни титли по тласкане на гюле на открито.

След като обаче спечели олимпийското злато миналата година с прищипване на нерв в лакътя, с който хвърля, той продължава да страда от контузия в същия лакът, откъдето идва и отсъствието му през сезона.

Тази несигурност във формата на Краузър потенциално предоставя възможност на други претенденти да се доберат до титлата.

Не е имало подиум при мъжете без американски състезател на световно първенство от изданието през 1991 г. в Токио и тази серия вероятно ще продължи, защото САЩ има четирима представители в тласкането на гюле.

Изборът на американски отбор обаче не мина без драма. Подобрения в последния кръг доведоха до победа за Джош Авотунде с личен рекорд от 22,47 м пред Пейтън Отердал (22,35 м) и Адриан Пайпери (22,29 м). Това означаваше, че ранният лидер Джо Ковач, световният шампион от 2015 и 2019 г., завърши извън подиума.

Джо Ковач спечели финала на Диамантената лига, който обикновено носи уайлдкард за световното първенство, но САЩ дадоха приоритет на уайлдкард за действащите световни шампиони и затова Краузър получи четвъртото място в отбора.

Въпреки дълбочината и доминацията на САЩ, италианецът Леонардо Фабри е световен лидер тази година с най-добро постижение за сезона от 22,82 м. Европейският шампион и световен сребърен медалист е хвърлял над 22 метра в пет състезания тази година, но беше шести на неотдавнашния финал на Диамантената лига. 28-годишният състезател е нетърпелив да стане първият италианец и първият европеец от 2013 г. насам, спечелил злато в тази дисциплина.

Другият италианец Зейн Уиър ще се стреми да последва стъпките на своя сънародник, като спечели медал на световната сцена, след като се класира пети на олимпийския финал в Токио преди четири години.

След като стана първият африкански гюлетласкач, преодолял 22-метровата бариера по-рано тази година, нигериецът Чуквуебука Енеквечи също може да спечели първия световен медал на континента в тази дисциплина.

Трикратният световен шампион Том Уолш се надява да достигне 14-ия си световен финал за 11 години. Новозеландецът, който спечели световната титла на открито през 2017 г., беше четвърти на последните две световни първенства, така че ще се стреми да се върне на подиума.

Али Пекер от Турция и Ейдън Смит от Южна Африка може да не се борят за медали в Токио, но като най-младите хвърлячи в състезанието те би трябвало да натрупат ценен опит, който да използват в бъдещи големи първенства.

Снимки: БГНЕС

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

