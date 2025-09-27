БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ и Канада приемат женския волейболен Мондиал през 2027 г., Катар е домакин на шампионата на мъжете през 2029-а

от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Бордът на FIVB избра домакините на две световни първенства.

италия белгия продължават четвъртфиналите световното волейбол
Снимка: БТА
Административният борд на FIVB, в който е и Любомир Ганев, избра домакините на две световни първенства. Шефовете на световния волейбол се събраха на заседание в Манила, където в неделя ще бъде определен новият шампион. България ще играе полуфинал срещу Чехия, в другия мач за място на финала ще спорят Италия и Полша.

За първи път в историята бордът на FIVB даде шанс на Северна Америка и Средния Изток да бъдат домакини на голямото волейболно шоу. През 2027 женският Мондиал ще се разиграе в САЩ и Канада. А Катар ще приеме мъжкото световно първенство през 2029. Още преди беше ясно, че Полша ще е негов домакин две години по-рано.

"Волейболният свят разширява своята география и това е един прекрасен начин да интегрираме нови фенове и да споделим стойностите на волейбола. Напълно вярваме и сме сигурни, че домакините ще следват нашето мото "Заедно като един", каза Фабио Азеведо, президент на FIVB.

Ганев ще присъства на всички четири мача до края на световното първенство във Филипините. Битките ще започнат с най-важния за нас мач – срещу Чехия, в събота от 9:30 часа в събота.

