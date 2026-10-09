САЩ санкционира Международния наказателен съд, Белгия и Норвегия изразиха загриженост

САЩ наложиха санкции срещу Международния наказателен съд като част от кампанията си за разформироването на институцията. Според Вашингтон съдът се е политизирал и несправедливо се опитва да преследва американци и израелци по обвинения във военни престъпления.

Това се случи само няколко часа след като за Нобелов лауреат за мир беше обявена Нави Пилай. Тя е ръководила разследвания за потенциални обвинения от страна на Международния наказателен съд срещу американски войски в Ирак и Афганистан.

Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати.