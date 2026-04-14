Седем месеца по-късно: След като дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна – виновни няма

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
Чете се за: 06:05 мин.
Районната прокуратура отказа да образува досъдебно производство

Седем месеца след като дете пострада от токов удар, хващайки се за осветителен стълб до детска площадка във Варна, отговор на въпроса каква е причината за инцидента няма. Районната прокуратура отказа да образува досъдебно производство, защото детето е пострадало леко, а при направената проверка не е установено по стълба да тече ток. Майката на детето твърди, че причините за токовия удар са отстранени още същата вечер, за да няма виновни.

Инцидентът с Димитър става на 21 август миналата година. Районната прокуратура във Варна се самосезира 4 дни по-късно. Оттам заявяват, че след инцидента на място е пристигнал служител на фирмата, която поддържа осветителните тела. Той е установил, че напрежение по корпуса няма. На 20 метра е имало счупена разклонителна кутия с кабели под напрежение, която веднага е била обезопасена.

Мария Иванова, майка на Димитър: "Без за тези действия да са изготвени документи и снимки. Просто е замел всички следи и данни. На 22 август са извършени от същия служител нови замервания, съставени са констативни протоколи и фотоснимки и е осъществена допълнителна намеса по кутията чрез мостосване. Ремонт и полагане в земята. През тези четири дни – поправена, ремонтирана е кутията."

От Районната прокуратура уведомяват родителите на пострадалото дете, че няма основание за образуване на досъдебно производство.

Мария Иванова, майка на Димитър: "Тъй като първоначалното състояние на място вече не е било налично в непроменен вид поради извършените действия на терен."

Наблюдаващият прокурор отказва да образува досъдебно производство, тъй като детето е получило лека телесна повреда, няма данни за немарлива работа на фирма, която поддържа осветителните тела, или умисъл от страна на трето лице.

Мария Иванова, майка на Димитър: "Тук имаме малко Параграф 22. А именно няма извършени технически експертизи, защото просто няма досъдебно производство. Ние не можем да квалифицираме това деяние, като леко. Или тази престъпна небрежност. Поради факта, че е жив, възпрепятства Районна прокуратура да бъде образувано досъдебно производство. Някак си не ми е приемливо, че синът ми е трябвало да умре или да бъдете тежко наранен физически, за да се самосезира пак някой си и да свърши работа, за която му плащаме."

След инцидента стълбът е проверен няколко пъти. Установено е, че по него не тече ток. По данни на Районната прокуратура във Варна след инцидента е извършено замерване и на всички стълбове около детските площадки в район “Младост” и също не е установено напрежение по корпусите им.

Димитър е добре, но все още се опитва да забрави шока от преживяното.

Мария Иванова, майка на Димитър: "Ръката му от китката надолу изтръпва от време на време. Психологически сякаш е преживял, макар че заобикаляме доста отдалече тази площадка по обясними причини. Той живее втори живот."

Майката на пострадалото дете се надява нито един родител да не преживява подобен инцидент.

Мария Иванова, майка на Димитър: "Все още ни е пред очите картината, когато го видяхме след инцидента, когато беше със щръкнала коса и с кървясали очи, не можеше да си каже името. Трепереше и се гърчеше."

Повече от 7 месеца никоя от отговорните институции няма отговор на въпроса как детето е било поразено от ток.

Мария Иванова, майка на Димитър: "Все повече се увеличават тези инциденти, при които с деца особено се случват разни злощастни инциденти, но никога няма виновен. Институциите си прехвърлят топката помежду си. Има нещо гнило в тази система – тя не работи."

А от Община Варна заявиха, че всяка седмица осветителните тела се проверяват. След инцидента са обезопасени повредените разпределителни кутии на стълбовете за улично осветление. Проверено е и заземяването им.

Мария Иванова, майка на Димитър: Как тогава синът ми го е ударил ток? Кое от тях не работи? Къде е грешката? Кой е виновен?"

От Община Варна казаха за БНТ, че всяка седмица от фирмата по поддръжката и представител на районната администрация извършват огледи на състоянието на всички части от мрежата за улично осветление в район "Младост". Според институциите виновни няма. А 12-годишно дете можеше да загуби живота си, играейки на детска площадка.

Седем месеца по-късно: След като дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна – виновни няма
