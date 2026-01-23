БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:47 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Серундоло сложи край на пътя на Рубльов на Australian Open

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Руснакът отново разочарова.

Франсиско Серундоло
Снимка: БГНЕС
Франсиско Серундоло достигна до осминафиналите на Australian Open, след като се наложи над Андрей Рубльов с 6:3, 7:6, 6:2 на „Киа Арена“.

27-годишният аржентинец демонстрира отлична игра от основната линия, контролирайки ритъма на мача и минимизирайки непредизвиканите грешки. С победата си Серундоло увеличи предимството си срещу Рубльов в преките дуели на 4-1 и стана първият аржентинец, преминал във втората седмица в Мелбърн от края на 2000-те.

В следващия кръг той ще срещне победителя от двубоя между №3 Александър Зверев и №26 Камерън Нори.

„Честно казано, винаги съм се чувствал добре на този турнир. Много ми харесват условията, топките, кортът… Свикнал съм с горещото време, защото съм от Аржентина. Правихме подготовка там и е доста подобно на тук“, каза Серундоло след последната точка в срещата.

#Australian Open 2026 #Франсиско Серундоло #Андрей Рубльов

