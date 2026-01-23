Серундоло сложи край на пътя на Рубльов на Australian Open

Франсиско Серундоло достигна до осминафиналите на Australian Open, след като се наложи над Андрей Рубльов с 6:3, 7:6, 6:2 на „Киа Арена“.

27-годишният аржентинец демонстрира отлична игра от основната линия, контролирайки ритъма на мача и минимизирайки непредизвиканите грешки. С победата си Серундоло увеличи предимството си срещу Рубльов в преките дуели на 4-1 и стана първият аржентинец, преминал във втората седмица в Мелбърн от края на 2000-те.

В следващия кръг той ще срещне победителя от двубоя между №3 Александър Зверев и №26 Камерън Нори.