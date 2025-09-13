Севиля и Елче не излъчиха победител на старта на 4-ия кръг в Ла Лига

Севиля и Елче завършиха 2:2 в среща от 4-ия кръг на Ла Лига. Така гостите от Елче продължиха добрата си серия без загуба от началото на първенството и се намират на 6-то място в класирането.

Андалусийците поведоха в резултата в 28-ата минута с красив гол на Исаак Ромеро, който с удар от въздуха от границата на наказателното поле не остави шансове на противниковия страж. Швейцарският национал Рубен Варгас даде асистенцията.

Елче показа класа през второто полувреме, когато Мартин Нето проби отляво и намери непокрит Андре Силва, а той от няколко метра изравни. В 70-ата минута Рафа Мир направи пълен обрат, след като бе точен от пряк свободен удар.

Домакините все пак стигнаха до равенството в 85-ата минута, когато резервата Жерард Фернандес получи пас с пета от новото попълнение Алексис Санчес и с мощен удар прати топката под гредата.