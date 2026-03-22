Севиля загуби домакинството си на Валенсия в Ла Лига

Отборът на Севиля остана на три точки над последните три тима в класирането на футболното първенство на Испания, след като загуби домакинството си на Валенсия с 0:2 в среща от 29-ия кръг. Гостите се изкачиха на 11-а позиция с четвъртата си победа в шест мача в Ла Лига.

Уго Дуро и Ларджи Рамазани отбелязаха голове през първото полувреме за Валенсия. Севиля има само един успех в последните си седем двубоя в шампионата.

Защитникът на Валенсия Хосе Луис Гая и нападателят на Севиля Хуанлу трябваше да бъдат откарани в болница за прегледи заради травми на главата, след като два пъти се сблъскаха един с друг през първото полувреме, съобщават испанските медии. Футболистите продължиха да играят след сблъсъците, но в крайна сметка бяха сменени.