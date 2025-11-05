Шай Гилджъс-Алекзандър записа дабъл-дабъл за рекордната осма победа на Оклахома Сити от началото на сезона в НБА

Шай Гилджъс-Алекзандър отбеляза 30 точки и спечели 12 борби, а Оклахома Сити Тъндър надигра със 126:107 Лос Анджелис Клипърс в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА). Така шампионите записаха рекордна осма поредна победи в първенството.

Айзея Джо добави 22 точки за Тъндър, а Аарън Уигинс и Кейсън Уолъс добавиха по 12. Гилджъс-Алекзандър, който игра за Клипърс през 2018/2019, бе изпратен в Оклахома преди втората си година в НБА в сделка за Пол Джордж.

Джеймс Хардън вкара 25 точки и Джон Колинс добави 17 за тима от Лос Анджелис, който допусна домакински поражения в две поредни вечери. Дерик Джоунс-младши отбеляза 16 точки и Бруук Лопес записа 12 за Клипърс, които бяха без водещия си реализатор Кауай Ленърд и ветерана Брадли Бийл.

Стеф Къри вкара пет тройки и записа сбор от 28 точки, а Голдън Стейт Уориърс спечели със 118:107 срещу Финикс Сънс в Сан Франциско. Домакините се възползваха от чудесна вечер на резервите и 63 точки от пейката, за да продължат да бъдат безгрешни като домакини през новия сезон.

Моузес Мууди се включи с 24 точки, Брендън Поджимски добави 13 и Бъди Хийлд завърши с 12. Водещият реализатор в мача обаче бе Девин Буукър с 38 точки за Финикс, след като завърши с 13/24 в стрелбата от игра и 11/11 от линията за нарушение. Марк Уилямс пък записал дабъл-дабул с 16 точки и 16 борби.

Никола Вучевич отбеляза победната тройка 3.2 секунди преди сирената, а Джош Гиди записа втори пореден трипъл-дабъл, а домакинът Чикаго Булс спечели със 113:111 срещу Филаделфия 76ърс. Черногорският център даде за първи път преднина на тима от Илиной и завърши обрат от 24 точки.

Филаделфия пропусна последните си 11 стрелби и вкара само 36 точки през второто полувреме. Гиди завърши с 29 точки, 15 борби и 12 асистенции за Булс, а Вучевич записа 19 пункта и девет борби. С двуцифрен актив завършиха още Исак Окоро (16 точки), Джейлън Смит (14), Кевин Хъртър (12) и Матас Бузелис (10). Най-резултатен бе Тайриз Макси с 39 точки за Сиксърс, включително шест тройки. Джоел Eмбийд записа 20 пункта.