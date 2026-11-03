Шест държави обявиха бойкот срещу Русия на световното първенство по хокей на лед

Напрежението около евентуалното завръщане на Русия в международния хокей на лед продължава да нараства. Канада, Швеция, Дания и Латвия официално се присъединиха към позицията на Финландия и Норвегия, като обявиха, че няма да играят срещу руския национален отбор на световното първенство в Германия през май 2027 година.

Така броят на държавите, които заявиха намерение да бойкотират евентуални срещи със "Сборная“, достигна шест, а ситуацията поставя под сериозно напрежение организаторите на шампионата и Международната федерация по хокей на лед (IIHF).

Причината за реакциите е решението на Спортния арбитражен съд (КАС) в Лозана, който отмени наложената на руските отбори забрана за участие в международни състезания. Санкцията беше въведена след началото на руската военна инвазия в Украйна през 2022 година.

Една от най-категоричните позиции дойде от Канада. Държавният секретар по спорта Адам ван Куверден заяви, че страната му категорично се противопоставя на отмяната на ограниченията.

"Канада поддържа позицията си от 2022 година, че Русия не трябва да бъде представена в международни спортни състезания, докато продължава незаконното и неоправдано пълномащабно нахлуване в Украйна“, подчерта той.

Ван Куверден допълни, че ограниченията за участие на руски спортисти в събития на канадска територия, финансирани от правителството, ще останат в сила.

Латвийската федерация по хокей на лед също обяви, че няма намерение да допуска мачове срещу Русия и Беларус.

„Шокирани сме и разочаровани от решението на КАС. Нашата позиция остава непроменена и не планираме да играем срещу руския или беларуския национален отбор“, заяви генералният секретар на федерацията Робертс Плавейс.

Подобна позиция изрази и председателят на Датския съюз по хокей на лед Хенрик Бах Нилсен.

„Заради целостта на хокея на лед не можем да си представим да играем срещу Русия при настоящите обстоятелства. Ако го направим, това ще доведе до пълен хаос“, коментира той.

Швеция също потвърди участието си в общата позиция на шестте държави. Председателят на местната хокейна асоциация Андерс Ларсон подчерта, че решението е съгласувано с останалите федерации.

„Нашата позиция остава твърда. Немислимо е Русия да участва в международни състезания по хокей на лед, докато продължава войната в Украйна“, заяви Ларсон.

Недоволството вече има и финансови последици. Шведската компания AJ Products, която спонсорира световното първенство за мъже от 1989 година, обяви, че ще прекрати подкрепата си за турнира през 2027 година заради евентуалното участие на Русия.

Първоначално Финландия и Норвегия бяха първите държави, които публично заявиха, че няма да излязат срещу „Сборная“. Норвежката федерация посочи и опасения за сигурността на своите състезатели и треньорски щаб.

Ситуацията се усложнява допълнително от колебанията на Германия, която трябва да бъде домакин на 90-ото световно първенство по хокей на лед. Шампионатът е планиран за периода от 13 до 30 май 2027 година в Дюселдорф, Гелзенкирхен и Манхайм.

Германската страна също има сериозни притеснения относно организацията на турнира при създалите се обстоятелства.