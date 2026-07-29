БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от...
Чете се за: 03:30 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Шофирай отпочинал" – кампания на "Пътна полиция" на Сърбия и България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
"Шофирай отпочинал" – кампания на "Пътна полиция" на Сърбия и България
Снимка: БТА
Слушай новината

Акция с превантивно действие организираха службите "Пътна полиция" на Сърбия и България. Кампанията под надслов "Шофирай отпочинал" се проведе на пункта Градина – Калотина между двете страни. Целта е да се намалят инцидентите, свързани с продължителните пътувания през летния сезон.

Славиша Лакичевич – началник на "Пътна полиция" – Сърбия: "Напомняме на водачите, че умората е широко разпространена причина за пътни инциденти, както и превишената скорост и други сериозни нарушения, които водят до фатални последици. Напомняме на шофьорите да почиват на всеки два часа или след всеки 200 километра зад волана, да спазват ограниченията на скоростта, да съобразяват скоростта с пътните условия, да слагат колани и да транспортират деца безопасно."

Лъчезар Близнаков – главен инспектор в отдел "Пътна полиция", ГДНП: "Идеята е основно превантивна. Да запознаем водачите с правилата, които трябва да спазват, затова, че трябва да почиват, както каза и колегата от Сърбия. Основното, което искаме да знаят от наша страна е новите правила, които се въведоха в Република България."

#Лъчезар Близнаков #Сърбия #"Пътна полиция" #ГКПП "Калотина" #България

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
3
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
4
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
5
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива...
ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава в Европа
6
ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Регионални

Отпускат 265 милиона евро за модернизация на градския транспорт в София
Отпускат 265 милиона евро за модернизация на градския транспорт в София
Уникална находка: Откриха останки от мамут край русенското село Ряхово Уникална находка: Откриха останки от мамут край русенското село Ряхово
Чете се за: 01:52 мин.
Убийството в Банкя: Какви са основните версии за смъртта на бизнесмена? Убийството в Банкя: Какви са основните версии за смъртта на бизнесмена?
Чете се за: 03:17 мин.
Обезопасиха района около повредената тръба в морето край Созопол Обезопасиха района около повредената тръба в морето край Созопол
Чете се за: 00:52 мин.
Почистиха екопътеката до Чипровския водопад Почистиха екопътеката до Чипровския водопад
Чете се за: 01:17 мин.
Протест в Горна Оряховица в подкрепа на кмета заради поисканото прекратяване на мандата му Протест в Горна Оряховица в подкрепа на кмета заради поисканото прекратяване на мандата му
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват
Чете се за: 04:30 мин.
Политика
Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Отпускат 265 милиона евро за модернизация на градския транспорт в София Отпускат 265 милиона евро за модернизация на градския транспорт в София
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Полицията задържа 35 тона негодни храни, предназначени за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
След срещата Тръмп – Зеленски: Санкции срещу Русия и молба за...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Четвърта гореща вълна обхвана Европа
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ