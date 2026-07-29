"Шофирай отпочинал" – кампания на "Пътна полиция" на Сърбия и България

Акция с превантивно действие организираха службите "Пътна полиция" на Сърбия и България. Кампанията под надслов "Шофирай отпочинал" се проведе на пункта Градина – Калотина между двете страни. Целта е да се намалят инцидентите, свързани с продължителните пътувания през летния сезон.

Славиша Лакичевич – началник на "Пътна полиция" – Сърбия: "Напомняме на водачите, че умората е широко разпространена причина за пътни инциденти, както и превишената скорост и други сериозни нарушения, които водят до фатални последици. Напомняме на шофьорите да почиват на всеки два часа или след всеки 200 километра зад волана, да спазват ограниченията на скоростта, да съобразяват скоростта с пътните условия, да слагат колани и да транспортират деца безопасно."

Лъчезар Близнаков – главен инспектор в отдел "Пътна полиция", ГДНП: "Идеята е основно превантивна. Да запознаем водачите с правилата, които трябва да спазват, затова, че трябва да почиват, както каза и колегата от Сърбия. Основното, което искаме да знаят от наша страна е новите правила, които се въведоха в Република България."