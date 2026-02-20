Шумен победи Левски в отложен мач от НБЛ

Отборът на Шумен постигна ценен домакински успех над Левски със 77:72 (23:20, 21:13, 15:20, 18:19) в отложен мач от 18-ия кръг на Национална баскетболна лига. Срещата се игра в зала „Младост“ и донесе едва трета победа за шуменци от началото на сезона, докато „сините“ инкасираха трето поредно поражение и общо 16-о, като двата тима остават на дъното в класирането с идентичен баланс 3-16.

Най-силен за победителите бе Джейлън Бар с впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 27 точки и 12 борби. Майкъл Марш също завърши с двуцифрени показатели в две категории – 21 точки и 13 борби.

За Левски Седариан Рейнс се отчете с 20 точки и 8 борби, Стоян Койнаров добави 16 точки, а Златин Георгиев записа 5 точки, 9 борби и 14 асистенции.

В следващия кръг на 4 март Левски приема Академик Бултекс 99 в зала „Триадица“, докато Шумен отново ще бъде домакин – този път срещу Черно море Тича в „Арена Шумен“.