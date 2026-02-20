БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

Шумен победи Левски в отложен мач от НБЛ

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Най-силен за победителите бе Джейлън Барр с впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 27 точки и 12 борби.

Отборът на Шумен постигна ценен домакински успех над Левски със 77:72 (23:20, 21:13, 15:20, 18:19) в отложен мач от 18-ия кръг на Национална баскетболна лига. Срещата се игра в зала „Младост“ и донесе едва трета победа за шуменци от началото на сезона, докато „сините“ инкасираха трето поредно поражение и общо 16-о, като двата тима остават на дъното в класирането с идентичен баланс 3-16.

Най-силен за победителите бе Джейлън Бар с впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 27 точки и 12 борби. Майкъл Марш също завърши с двуцифрени показатели в две категории – 21 точки и 13 борби.

За Левски Седариан Рейнс се отчете с 20 точки и 8 борби, Стоян Койнаров добави 16 точки, а Златин Георгиев записа 5 точки, 9 борби и 14 асистенции.

В следващия кръг на 4 март Левски приема Академик Бултекс 99 в зала „Триадица“, докато Шумен отново ще бъде домакин – този път срещу Черно море Тича в „Арена Шумен“.

Балкан полетя към Топ 4 за Купата
Балкан полетя към Топ 4 за Купата
Черно море преодоля първия тест за Купата на България Черно море преодоля първия тест за Купата на България
Чете се за: 03:37 мин.
Рилски спортист издържа теста срещу Академик за полуфинал на Купата Рилски спортист издържа теста срещу Академик за полуфинал на Купата
Чете се за: 03:40 мин.
Александър Везенков класира Олимпиакос на финала за Купата на Гурция Александър Везенков класира Олимпиакос на финала за Купата на Гурция
Чете се за: 01:20 мин.
Локомотив Пловдив си гарантира исторически полуфинал за Купата на България Локомотив Пловдив си гарантира исторически полуфинал за Купата на България
Чете се за: 03:45 мин.
В "Арена Ботевград" стартира турнирът за Купата на България по баскетбол В "Арена Ботевград" стартира турнирът за Купата на България по баскетбол
Чете се за: 03:00 мин.

Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Вицепремиерът Андрей Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор, е сериозен проблем за правосъдието Вицепремиерът Андрей Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор, е сериозен проблем за правосъдието
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ имат еднаква тежест Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ имат еднаква тежест
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Чете се за: 03:25 мин.
Криминално
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
