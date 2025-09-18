Швьонтек потегли успешно на турнира WTA 500 в Сеул

Поставената под №1 в основната схема Ига Швьонтек (Полша) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите WTA 500 в Сеул (Република Корея) с награден фонд над 1 милион долара.

В първия си мач от надпреварата полякинята надделя без проблеми над Сорана Кърстя (Румъния) с 6:3, 6:4. Следващата ѝ съперничка ще бъде между Барбора Крейчикова (Чехия), която елиминира №8 Ема Радукану след 4:6, 7:6(10), 6:1. Британката изпусна три мачбола във втория сет.

Шампионката от миналата година и шеста в схемата Беатис Адад Мая (Бразилия) отпадна във втория кръг след поражение от Ела Зайдел (Германия) със 7:6(4), 6:7(3), 5:7 в двубой продължил над три часа и половина. В решителния трети сет Мая водеше с 5:2, но загуби следващите пет поредни гейма, а с това и срещата.

Номер 2 Екатерина Александрова (Русия) елиминира французойката Луис Боасон с 4:6, 6:2, 6:2 и също продължава на четвъртфиналите.

Още две от поставените напуснаха турнира. №4 Дария Касаткина (Австралия) отстъпи пред Катержина Синиакова (Чехия) с 6:7(2), 2:6, а №5 Диана Шнайдер (Русия) загуби от Сюзан Ламенс (Нидерландия) с 4:6, 4:6.