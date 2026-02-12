БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Силна буря във Франция взе жертва, опасни ветрове преминаха и през Испания

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:27 мин.
По света
силна буря франция взе жертва заради лошо време затвориха училища испания
Човек загина при силна буря във Франция. Според информация в медиите става дума за шофьор на камион, чийто автомобил е бил ударен от падащи клони.

Около 850 000 домакинства в Южна Франция са останали без ток, съобщи електроразпределителната компания "Енеди" пред френски медии.

В 5 френски региона е обявена най-високата степен на предупреждение за буря – червен код. През нощта бяха отчетени пориви на вятъра със скорост до 160 км/ч. Това доведе до нарушения в разписанието на влаковете.

Снимки: БТА

В испанската област Каталуния, където се намира Барселона, властите също обявиха червен код заради силни ветрове и като предпазна мярка затвориха училищата.

Според службата за гражданска защита падане на дърво е ранило тежко човек, а няколко железопътни и пътни участъка временно са били блокирани от паднали дървета.

На остров Майорка вятърът е достигнал 150 км/ч в някои планински райони, заяви метеорологичната служба AEMET. Няма информация за жертви или сериозни щети.

Снимки: БГНЕС

