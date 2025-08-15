БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази
силно земетресение разтърси отново руския полуостров камчатка
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Земетресение с магнитуд 6 разтърси днес източните брегове на руския полуостров Камчатка, съобщи Германският геофизичен институт, цитиран от Ройтерс. Огнището на труса е било на дълбочина 10 километра, посочи институтът.

Жителите на руския град Петропавловск-Камчатски са усетили силния трус, съобщи камчатският клон на Геофизичната служба към Руската академия на науките (РАН), цитиран от ТАСС. По последни данни епицентърът на земетресението е бил на 97 километра от Петропавловск-Камчатски.

Сутринта на 30 юли край бреговете на Камчатка беше регистрирано силно земетресение с магнитуд 8,8. То бе най-силното в района от 1952 г. На полуостров Камчатка бе обявено извънредно положение. Това земетресение бе усетено също в Северно-Курилск и стана причина за цунами в Тихия океан. Предупреждение за цунами бе издадено от властите в Япония, САЩ и Филипините, припомня ТАСС.

#руският полуостров Камчатка #полуостров Камчатка #силно земетресение

Последвайте ни

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
2
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
5
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
6
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
4
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
5
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
6
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...

Още от: Русия

Ключова среща в Аляска: Преговорите между Тръмп и Путин за войната в Украйна
Ключова среща в Аляска: Преговорите между Тръмп и Путин за войната в Украйна
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин
Чете се за: 07:42 мин.
Днес се очаква срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин Днес се очаква срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин
Чете се за: 02:42 мин.
Тръмп: На предстоящия диалог с Путин искам да създам условия за следваща среща Тръмп: На предстоящия диалог с Путин искам да създам условия за следваща среща
Чете се за: 02:00 мин.
Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка
Чете се за: 01:00 мин.
Преди срещата Тръмп-Путин: Подробности за разговорите и финални приготовления Преди срещата Тръмп-Путин: Подробности за разговорите и финални приготовления
Чете се за: 05:15 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между Тръмп и Путин
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Борисов: ГЕРБ няма държавен имот, който да е продаден или...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ