Симао Фрейташ: Можеше да спечелим с 3-4 гола през първата част

Старши треньорът на Септември Симао Фрейташ не скри разочарованието си след загубата с 2:3 от Дунав (Русе) след пропиляна преднина от два гола и две пропуснати дузпи.

"Можеше да спечелим с 3-4 гола през първата част, изпуснахме две дузпи. Няма много какво да кажа. Мисля, че не е честно. Започна да вали много през втората част, но това не е нашият проблем", каза Фрейташ след двубоя.

"Можехме да затворим мача на няколко пъти. Трябва да продължим да работим, както правим през цялото време. Дузпите са лотария, дори най-добрите на света пропускат", добави треньорът на Септември.