Симеон Николов: Трудно е да осъзнаем постигнатото

Разпределителят на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов все още не може да повярва на успехите, постигнати по време на Мондиал 2025.

"Трикольорите" станаха вицешампиони на първенството във Филипините.

"Трудно се говори в тези моменти. Трудно ще осъзнаем какво точно сме постигнали. Да завършиш със загуба, никога не е лесно, но съм сигурен, че скоро ще усетим успеха, който сме постигнали. Италия е по-добрият отбор. Заслужено ни победиха. Когато такъв съперник те победи, стискаш им ръката и работиш за това да ги победиш", коментира Николов след срещата.

Младият плеймейкър ще играе в руския Локомотив Новосибирск през следващия сезон.