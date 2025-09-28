БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Симеон Николов: Трудно е да осъзнаем постигнатото

Младият плеймейкър призна, че италианците заслужено са стигнали до успеха.

Симеон Николов
Снимка: Startphoto.bg
Разпределителят на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов все още не може да повярва на успехите, постигнати по време на Мондиал 2025.

"Трикольорите" станаха вицешампиони на първенството във Филипините.

"Трудно се говори в тези моменти. Трудно ще осъзнаем какво точно сме постигнали. Да завършиш със загуба, никога не е лесно, но съм сигурен, че скоро ще усетим успеха, който сме постигнали. Италия е по-добрият отбор. Заслужено ни победиха. Когато такъв съперник те победи, стискаш им ръката и работиш за това да ги победиш", коментира Николов след срещата.

Младият плеймейкър ще играе в руския Локомотив Новосибирск през следващия сезон.

"Има още какво да градим като отбор. Това първенство ми помогна много. Сега е време да отдъхна малко от волейбола и след това започвам да мисля за Русия", добави той.

Свързани статии:

Бленджини: Опитахме да играем голям волейбол, гордея се с отбора
Бленджини: Опитахме да играем голям волейбол, гордея се с отбора
Селекционерът предупреди националите, че сега не трябва да летят в...
Чете се за: 01:35 мин.
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не успя да спре перфектно...
Чете се за: 05:07 мин.
