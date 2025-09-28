Бленджини: Опитахме да играем голям волейбол, гордея се с отбора

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини коментира представянето на отбора на световното първенство във Филипините и спечелените сребърни медали. На финала „лъвовете“ отстъпиха пред състава на Италия, който печели златото на втори пореден Мондиал.

„Днес беше много трудно. Защото дойдохме тук да се опитаме да играем голям волейбол. Знаехме, че ще е труден мач. Много се гордея с отбора, България също трябва да е горда с този отбор. Състезателите подобриха много техническите и тактическите си качества, както и менталната настройка. Всичко е ново за тях. Сега те трябва да се справят със ситуацията - не трябва да са тъжни, когато не се получават нещата, и да не летят в облаците при победите. Трябва да има баланс", каза италианският треньор.

„За мен и за момчетата всичко е много емоционално. Това е сбъдната мечта. Всички трябва да работят, за да се подобряват през сезона, за да можем да имаме успехи и през следващото лято. Исках да запазя менталната си енергия по време на първенството и за това се извинявам на всички, на които не съм отговорил. Ще го направя през следващата седмица. Но усещахме вашата енергия и вашата любов", каза още Джанлоренцо Бленджини.