Симона де Силвестро е първата жена автомобилен пилот, участваща на Зимни олимпийски игри

Симона де Силвестро е участвала шест пъти в автомобилното състезание в САЩ Индианаполис 500, тествала е болид от Формула 1 и е първата жена, спечелила точки в изцяло електрическа Формула Е, но тя открива нови и различни вълнения в управлението на шейна по заледена писта на Олимпийските игри в Италия.

Швейцарката с италиански паспорт има дълъг списък от постижения в моторните спортове, включително и наградата за новобранец на годината в Инди 500 през 2010 година, сбъдвайки мечтата си за участие на Олимпиада.

"Винаги съм се чувствала вдъхновена от спортистите. Участието на Олимпиада е нещо много специално, особено след всички неща, които успях да направя в кариерата си. Наистина е невероятно да съм тук. Моторните състезания не са част от Игрите, но в един момент реших, че бобслейът ще бъде най-близкото нещо до постигането на тази мечта. До момента тук имаше лудо каране", каза 37-годишната състезателка пред Ройтерс.

Де Силвестро не е първият автомобилен състезател, участвал в стартове по бобслей на Олимпийски игри. Испанският пилот от Формула 1 Алфонсо де Портаго се отличава със същото постижение през 1956 година в Кортина д'Ампецо при мъжете.