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Синът на легендарния Жо Дасен – Жулиен Дасен ексклузивно пред БНТ: Ако мога да опиша България с една дума, това е любов

Цанка Николова от Цанка Николова
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Чете се за: 03:37 мин.
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Синът на легендарния Жо Дасен – Жулиен Дасен – пристигна в България. На три специални концерта в Пловдив, София и Варна с изпълненията си той ще докосне българската публика по един незабравим начин. Дасен ще пренесе присъстващите в златните години на френския шансон и незабравимите хитове, обичани от поколения. И едно важно уточнение за публиката в Пловдив – заради лошите метеорологични условия довечера концертът ще бъде в спортна зала „Сила“, а не както беше обявено предварително – в Летния театър.

Вижте какво разказа Жулиен Дасен часове преди концертите си у нас пред Цанка Николова и Явор Калоянчев.

Романтика, нежност, елегантност. Едно турне с послание: „Това не е просто концерт. Това е преживяване. Това е любов.“

Жулиен Дасен, певец: Понякога в началото на шоуто всички жени казват „уау“, а мъжете са намръщени. 15 минути по-късно всеки пее и танцува. Дори и на лицата на намръщените мъже грейва широка усмивка. През тези 2 часа хората забравят за всичко и изпитват наслада, истинска наслада.

Всеки от трите концерта ще бъде едно пътуване на крилете на любовта, благодарение на музиката, която ни кара да мечтаем. Сцената ще оживее с впечатляваща визия и атмосфера, които ще превърнат емоцията в незабравимо преживяване.

Жулиен Дасен, певец: Ще бъде истинско семейно шоу. Ще имам близък контакт с публиката, ще ходя да пея близо до хората и след 15 минути най-много цялата публика ще пее и танцува. Трудно ми е да го обясня, трябва да го видите. Цялото ми шоу е на живо. Аз не харесвам да пея на плейбек и изпълнявам песните само на живо. И всеки път на сцената с мен излизат всичките ми музиканти и беквокалистки. Това шоу е малко по-различно от последното ми. Работихме много върху него и се постарахме да го направим много интерактивно. Но трябва да го видите, за да го разберете. Трудно е да се обясни какво ще се случва по време на спектакъла.

Жулиен Дасен вдъхва нов живот на песните на своя баща. И го прави с любов, уважение и класа, като добавя и своя емоция към изпълнението.

Жулиен Дасен, певец: Знаете, аз никога не съм срещал баща си. Бил съм едва на 5 месеца, когато той е починал. Но ако имам нещо, по което да приличам на него, това е перфекционизмът. Разбирате ме, нали? Това е много важно за мен. Вижте, аз въобще не харесвам да изглеждам така по телевизията. Обикновено аз съм елегантен, с риза и всичко останало. Но току-що кацнах и...

А второто му идване в България е още по-вълнуващо от първото:

Жулиен Дасен, певец: Ако мога да опиша България с една дума, това е любов. Защото всичко за мен се върти около това и аз се влюбвам във вашата страна.

#Жо Дасен #пристигна в България #Жулиен Дасен #певец

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