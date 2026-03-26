Синдикати и работодатели се обявиха против мярката от 20 евро заради високите цени на горивата

Против мярката от 20 евро месечна помощ за физически лица заради високите цени на горивата се обявиха синдикати и работодатели в сутрешния блок "Денят започва". Те заявиха и позициите си за това какво трябва да включва подпомагането.

Васил Велев, председател на общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал: "Това, което се предлага като пакет от мерки, тъй като има ангажиран по-голям оборотен поток от средства предвид по-високите цените на горивата и има затруднения в ликвидността на компаниите и разсрочване на лизинговите вноски, е добра мярка, подкрепа за автобусните превози и подкрепа премерена за товарните превози. Трябва да подкрепим обществения транспорт, там където пътуват хората с по-малки доходи, а не хората с автомобили и за целта трябва да се направи така да не скачат цените на билетите и да не фалират фирмите."

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа": "Трябва да се контролират маржовете на търговците, съответно морала на търговците, доколко те ще бъдат съпричастни и оттук нататък държавата трябва да подпомага най-уязвимите. Трябва да имаме система или аз му казвам фонд за управление на кризи, който трябва да бъде насочен към бизнеса, индустрията, икономиката да се преценят отраслите като обществен транспорт, защита на социално уязвимите групи и трябва да имаме бюджет в тази държава, не можем да караме на някакви от миналата година."

