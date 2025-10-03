Славия и Локомотив София се изправят един срещу друг в столичен сблъсък

С два мача в петък. 3 октомври, започва 11-ият кръг от Първа лига. От 17:30 часа Септември посреща Локомотив Пловдив на стадиона в квартал "Надежда", а от 19:45 часа е дербито Славия - Локомотив София.

Двата столични тима не се намират в никак добро състояние в последно време.

Хората на Златомир Загорчич показаха характер и измъкнаха равенство срещу Спартак Варна в последния си мач. Това беше първа точка за тима като гост през сезона и може да е трамплин към по-добри изяви.

Локомотив София на свой ред не е печелил от доста време и въпреки че се представя достойно срещу всички съперници, то липсата на успех може да натежи, особено в гостуване. Славия може и да не печели често, но поне не губи в "Овча купел".

Септември успя да вземе добра точка във Варна след 1:1 срещу Черно море преди дни. Наред сега е домакинство на Локомотив Пловдив.

"Смърфовете" победиха един от кандидатите за челните места - Левски. Това се случи на стадиона в парк "Лаута", но сега двубоят ще е в София.

Последната визита за тима на Душан Косич завърши доста неблагополучно, така че очакванията са за по-предпазлив подход. Пловдивчани ще се опитат да се върнат към обичайното си ниво в отбрана, докато Септември също би трябвало да внимава за контраатаките на опонента.