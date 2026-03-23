След четири мача без победа: Севиля уволни старши треньора Матиас Алмейда

Испанският футболен клуб Севиля уволни старши треньора Матиас Алмейда заради неубедителните резултати на отбора, съобщиха официално от клуба.

Андалусийците се разделиха с 52-годишния аржентинец, а основен фаворит за негов наследник е Луис Гарсия Пласа.

Алмейда е начело на Севиля от лятото на 2025 г. Отборът е изиграл 32 мача под негово ръководство, записвайки 10 победи, 7 равенства и 15 загуби.

След 29 мача Севиля е 15-та в Ла Лига с 31 точки. Отборът претърпя две поредни загуби в последните си два мача и е без победа в четири мача.