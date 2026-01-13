БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
След мразовитото утро – затопляне с максимални температури до 5° следобед

Още по-студено, в сравнение с вчера беше тази сутрин, но максималните температури днес ще бъдат по-високи - oт 0 до 5°, в София – около 2, по Черноморието - от 2 до 4. В следобедните часове облачността ще се увеличава и на места, главно в северните и планинските райони, ще превалява слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони и на морския бряг – умерен западен вятър.

През нощта вятърът ще отслабне. Ще бъде облачно и в източните райони и планините ще продължи да превалява слаб сняг. Минималните температури утре ще бъдат от около минус 7° в местата със снежна покривка до плюс 1 по Южното Черноморие, в София - около минус 2.

Утре облачността ще е разкъсана, над централните и източните райони – предимно значителна. Ще е почти тихо и през целия ден около Дунав ще е с намалена видимост. Максималните температури ще бъдат в широки граници – от 0° в североизточните райони до 13 в югозападните, в София - около 8.

В планините ще е предимно слънчево, с повече облаци в масивите в източната половина от страната. Затоплянето ще продължи, но ще остане много ветровито, със силен, по високите части - бурен северозападен вятър.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но ветровито, а по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Затоплянето ще продължи.

В петък в североизточните и северните райони ще превалява сняг и там максималните температури ще се понижат, но в Южна България ще има все още повече слънчеви часове ще бъдат до около 7-8°.

През почивните дни температурите навсякъде ще се понижат, по-съществено в неделя. Ще преобладава облачно, в Дунавската равнина - и мъгливо време, на изолирани места ще превалява слабо – предимно сняг.

Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
Мразовито утро и във вторник Мразовито утро и във вторник
Очаква ни кратко затопляне, но в събота отново застудява Очаква ни кратко затопляне, но в събота отново застудява
По-високи максимални температури във вторник По-високи максимални температури във вторник
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
Снежно до сряда, после започва съществено затопляне Снежно до сряда, после започва съществено затопляне
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата – Промахон" за камиони
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата...
У нас
Младежи поръчали фалшиви банкноти от интернет – опитали да ги пласират Младежи поръчали фалшиви банкноти от интернет – опитали да ги пласират
У нас
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
У нас
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА) Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ (КАРТА)
У нас
Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн...
Общество
Запрянов: Първите машини "Страйкър" пристигат през...
У нас
Ще плати ли Би Би Си 5 милиарда долара на Доналд Тръмп?
По света
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
У нас
