След побоя в Русе: Протест в защита на четиримата младежи

В София също има протест, на който настояват за оставката на вътрешния министър Даниел Митов

Случаят с пребитият директор на МВР Русе продължава да предизвиква противоречия и скандали. В Русе тази вечер ще се проведе протест в подкрепа на четиримата младежи, които на 4 септември бяха обвинени в побой над началника на полицията в града Николай Кожухаров.

Организаторите подчертават, че няма да отстъпят, докато младежите не бъдат освободени.

Четиримата тийнейджъри, на възраст между 15 и 19 години, в момента остават в ареста след решение на Окръжния съд.

Протестиращите искат и оставката на Кожухаров. Според тях именно неговото поведение е довело до напрежението и ескалацията на ситуацията.

В София също има протест, на който настояват за оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

Симона Попова от управителния съвет на синдиката на МВР коментира пред БНТ, че разпространените кадри от инцидента не са с доказана достоверност, защото не са прегледани от експерти.

"Тези съмнения бяха породени от множество записи, фрагментирани записи, които подлежат на експертиза за доказване на автентичност и липса на манипулации, от изказвания на политически лидери, съмнявам се, че причината е изнесени неверни факти от страна на министерството, все пак всичко е съгласувано с прокуратурата", заяви в "Денят започва" Симона Попова, заместник-председател на УС на СФС МВР.

#побой на шефа на полицията в Русе #Русе #побой #младежи #протест

