След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира

Комисията за защита от дискриминацията се самосезира за скандалния случай, при който дете с увреждания беше свалено от борда на самолет на столичното летище.



Комисията ще провери дали има предпоставки за дискриминация, както и дали действията на пилота са неправомерни.

Ако това се докаже, ще бъдат наложени съответните санкции.

От нискотарифната авиокомпания твърдят, че до казуса се е стигнало, защото батерията на инвалидната количка на детето била потенциално опасна.

И прехвърлиха отговорността към наземните служители, които трябвало да направят проверка.

Решението на Комисията изпреварва това на транспортния министър.

Веднага след като информацията за инцидента стана публично достояние Гроздан Караджов обеща да сезира всички отговорни институции.