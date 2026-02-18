Словакия е първият полуфиналист в олимпийския турнир по хокей след успех над Германия

Тимът на Словакия първи си осигури място на полуфиналите на турнира по хокей на лед за мъже на Олимпийските игри в Милано-Кортина след категорична победа над Германия с 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).

Първият период на мача бе най-равностоен, като в самия му край Павол Регенда откри резултата, като в головата атака участваха още Ерик Чернак и Мартин Фехервари.

Словаците решиха всичко за шест минути през втората част на мача, когато отбелязаха три безответни гола. Милош Келемен, Оливер Окулиар и Далибор Дворски. Едва в 35-ата минута Лукас Райхел откри резултата за германците, а звездата Леон Драйзайтъл се отличи с асистенция.

Третият период също започна с превъзходство на Словакия, като Павол Регенда вкара второто си попадение в срещата, Фредерик Тифелс направи 5:2 десет минути преди края на редовното време, но последната дума бе отново за Словакия, като Томаш Татар реализира за крайното 6:2 на празна врата. За словаците с две асистенции се отличи Патрик Кох.

По-късно днес ще се изиграят и оставалите четвъртфинали - Канада - Чехия, Финландия - Швейцария и САЩ - Швеция. На полуфиналите отборите ще бъдат подредени спрямо световната ранглиста, като най-високо поставеният от класиралите се ще срещна най-ниско подредения.