БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Словакия е първият полуфиналист в олимпийския турнир по хокей след успех над Германия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Убедителен успех за словаците с 6:2.

словакия срази олимпийския шампион хокей
Снимка: БТА
Слушай новината

Тимът на Словакия първи си осигури място на полуфиналите на турнира по хокей на лед за мъже на Олимпийските игри в Милано-Кортина след категорична победа над Германия с 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).

Първият период на мача бе най-равностоен, като в самия му край Павол Регенда откри резултата, като в головата атака участваха още Ерик Чернак и Мартин Фехервари.

Словаците решиха всичко за шест минути през втората част на мача, когато отбелязаха три безответни гола. Милош Келемен, Оливер Окулиар и Далибор Дворски. Едва в 35-ата минута Лукас Райхел откри резултата за германците, а звездата Леон Драйзайтъл се отличи с асистенция.

Третият период също започна с превъзходство на Словакия, като Павол Регенда вкара второто си попадение в срещата, Фредерик Тифелс направи 5:2 десет минути преди края на редовното време, но последната дума бе отново за Словакия, като Томаш Татар реализира за крайното 6:2 на празна врата. За словаците с две асистенции се отличи Патрик Кох.

По-късно днес ще се изиграят и оставалите четвъртфинали - Канада - Чехия, Финландия - Швейцария и САЩ - Швеция. На полуфиналите отборите ще бъдат подредени спрямо световната ранглиста, като най-високо поставеният от класиралите се ще срещна най-ниско подредения.

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
4
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
5
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
6
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
2
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Зимни

Украински представители ще бойкотират Паралимпийските игри заради участието на Русия
Украински представители ще бойкотират Паралимпийските игри заради участието на Русия
Мари Фукада спечели златен медал в дисциплината слоупстайл в сноуборда Мари Фукада спечели златен медал в дисциплината слоупстайл в сноуборда
Чете се за: 00:47 мин.
Женската щафета на България по биатлон завърши на 12-о място, титлата е за Франция Женската щафета на България по биатлон завърши на 12-о място, титлата е за Франция
Чете се за: 04:22 мин.
Мария Здравкова: Лора Христова и Милена Тодорова имат сили за медал в масовия старт Мария Здравкова: Лора Христова и Милена Тодорова имат сили за медал в масовия старт
Чете се за: 01:42 мин.
Милена Тодорова: Дано имаме шанс за добро класиране Милена Тодорова: Дано имаме шанс за добро класиране
Чете се за: 01:00 мин.
Анина Цурбриген завърши на 41-во място в слалома в Милано/Кортина Анина Цурбриген завърши на 41-во място в слалома в Милано/Кортина
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров" Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Лекс.бг": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ