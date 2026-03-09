БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Служителите на градския транспорт във Варна излизат на протест – очаква се блокада на Аспаруховия мост

У нас
Липсата на редовен бюджет предизвиква недоволство в страната

Снимка: БНТ
Протестите на служителите в Градски транспорт започват днес в няколко града на страната. Най-мащабният ще бъде във Варна, където се очакват блокади на важни пътни артерии.

Почти през цялата седмица ще има протести в цяла България, но днес във Варна започват големите протести на служителите в градския транспорт.

Ана Ковачева, областен координатор на КНСБ за Варна: "КНСБ настоява за политика за увеличаване на доходите в секторите за градския транспорт за цялата страна, като от днес стартират служителите на градския транспорт с протестно автошествие, което ще започне от 11.00 часа, ще мине през целия град и ще завърши в участък на Аспаруховия мост. следват служителите на София и на Агенция "Пътна инфраструктура".

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов уточни, че синдикатите настояват за увеличение на заплатите в сектора, което да бъде заложено чрез удължителния закон за бюджета:

"Исканията са ясни от месеци назад. След дългите напоителни съвкупности от формати в Министерството на финансите, в бюджетните комисии и къде още не, сме поставили ясното искане за едно 5% увеличение на работните заплати с удължаващия закон за бюджета. Защо искаме 5%? Защото на всички работещи в бюджетната сфера беше увеличено работно заплащане с тези 5%. Но само за "Български пощи", градския транспорт, НКЖИ и БДЖ, само тези, които са на субсидии и структури, които са на субсидии, работещите не успяха да получат съответно тези 5%, така че искаме тези 5% от бюджета."

Той допълва, че днешната акция е предупредителна. Според синдикатите е изтекло и предишното споразумение с Община Варна за транспортния сектор:

"За да бъде ясно отговорено и разписано какви ще са стъпките за увеличение на заплатите, общината следва да има пари от бюджета, с които да бъдат оперирани, за да може да направи съответно съответно увеличение на заплатите на работниците."

Синдикатите планират и по-голямо увеличение при приемане на редовен бюджет:

"След като получим тези 5% при редовен бюджет, вече ще минем на редовните искания, които ги имаме още от миналата година - с увеличение на заплатите от 10%, дори на местата и 15%. Така че това е една първа стъпка, за да няма тази несправедливост, която секторът остава само няколко без увеличение на заплатите."

Организаторите признават, че блокирането на ключови пътни артерии ще създаде сериозни затруднения за гражданите:

"Днес ще бъде затворена отсечка от Аспаруховия мост и то за няколко часа. Винаги когато има протест със затваряне било то на кръстовище, било то на мост, било то на друга възлова пътна артерия, винаги има недоволство."

Организаторите предупреждават, че ако исканията им бъдат не чути, протестите могат да ескалират.

Вижте прякото включване на Нивелина Няголова

#искане за по-високи заплати #протести в страната #Градски транспорт - Варна #КНСБ

