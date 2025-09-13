Смесеното бягане на 4x400 м в Токио гарантира много драма

Може би единствената сигурност относно смесеното бягане на 4x400 м на световното първенство по лека атлетика в Токио, ако се съди по последните големи състезания, е, че то ще осигури много драма.

Например, на миналогодишните Олимпийски игри САЩ счупи световния рекорд в квалификациите, но след това бяха победени на финала от Нидерландия. Това беше своеобразно изкупление за нидерландския отбор след нещастието им на световното първенство през 2023 г., където водещата бегачка падна в последните няколко метра и можеше само да гледа как САЩ се втурва към победата.

САЩ бяха в доминираща форма на Световните щафети по-рано тази година, като постигнаха шампионски рекорд от 3:09.54 и спечелиха с почти три секунди. Техният отбор за Токио несъмнено ще бъде още по-силен, тъй като потенциално биха могли да включат звезди в бягането с една обиколка като Сидни Маклафлин-Леврон, Рай Бенджамин и Джейкъри Патерсън, за да назовем само няколко. С такава дълбочина на състава си, те могат да изберат да запазят някои от най-талантливите си играчи за финалите на 4x400 м при мъжете и жените.

Ако Олимпийските игри в Париж са научили САЩ на нещо, то е, че може би не могат да си позволят да приемат нещата твърде лесно. Не само нидерландският отбор ще се бори за изкупление, но и отбори като Полша, Великобритания, Северна Ирландия, Белгия и Италия ще се борят за място на подиума. Всъщност, шестте най-бързи нации в историята са постигнали най-добрите си представяния през последните 13 месеца, така че е доста сигурно, че финалът ще бъде на високо ниво.

Не е ясно дали Бол ще участва в смесения отбор на Нидерландия на 4x400 м. Тя може да пропусне квалификациите и да пробяга само финала, както беше в Париж миналата година; след това ще има един ден почивка, преди да започне бягането на 400 м с препятствия.

Полша се отправя към Токио като световен лидер. Те спечелиха европейското отборно първенство с 3:09.43, чупейки националния рекорд, който поставиха, когато взеха златото на Олимпийските игри през 2021 г. Италия и Великобритания завършиха близо зад тях в това състезание, като и двата отбора постигнаха време от 3:09.66. Великобритания също така спечели сребро на последното световно първенство и бронз на миналогодишните Олимпийски игри, така че ще се стремят да запазят този импулс.

Белгия завърши точно зад медалите в Париж миналата година с 3:09.36, което я прави четвъртата най-бърза нация в историята. Още едно време под 3:10 би ги поставило в борбата за медал.

Като се има предвид невероятният успех на Испания в щафетите тази година, те биха могли да бъдат друга нация, към която да се стремим. Същото важи и за Австралия и Кения, които завършиха втори и трети на Световните щафети. Ямайка, победители в тазгодишното първенство на NACAC, и Южна Африка са други отбори със силен потенциал.