ИЗВЕСТИЯ

Сняг и неподготвени шофьори затрудняват движението през прохода “Петрохан”

от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Слушай новината

Сняг и неподготвени шофьори затрудняват движението през “Петрохан”. Катастрофирал тир блокира движението от Ботевград за Мездра.

Снегът, който заваля днес в прохода “Петрохан”, вече създава неприятности за част от шофьорите. На няколко места този следобед е имало ситуации, при които автомобили не са успявали да изкачат стръмните завои в прохода и се е наложило да се върнат обратно.

Проблеми с движението има и в други части на Северозападна България. Международния път Е-79 е изцяло затворен за движение в района на село Ружинци, но от АПИ не уточняват конкретната причина.

В участък от Е-79 между Ботевград и Мездра, катастрофирал тир е причина за спиране на движението при 170-ти километър, но само в посоката от Ботевград към Мездра. Затруднено е движението и по пътя Лом - Козлодуй поради натрупал сняг на пътното платно.

Снегът продължава да вали на много места в северозападните части на страната и към този момент. Температурите може да се понижат рязко и шофьорите трябва да бъдат особено внимателни и подготвени за тежки зимни условия. Възможно е образуването на поледици на много места.

