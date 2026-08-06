Спътник засне последствията от сблъсъка с Луната на част от ракетата "Фалкон 9"

Южнокорейският спътник „Данури“ е заснел последствията от сблъсъка с Луната на горната степен на ракетата „Фалкон 9“ на американската компания „Спейс Екс“, съобщи Корейската аерокосмическа агенция (KASA).

Организацията е публикувала снимките, направени от космическия апарат, известен още като „Корея патфайндър лунар орбитър“ (KPLO).

Според данните на KASA ракетата е ударила лунната повърхност в сряда сутринта, както се очакваше. Спътникът е заснел прогнозирания район на падане половин час преди сблъсъка, а след това е фотографирал същия участък още седем пъти. Последните кадри апаратът е заснел около полунощ в четвъртък.

„Данните от наблюденията, получени по това време, потвърждават наличието на топографски промени в района на мястото на падането и следи от изхвърляне на материя в резултат на удара“, съобщи KASA.

Спътникът се е намирал на разстояние от около 350 км от мястото, където е паднала ракетата. На публикуваните снимки визуално не се различава кратерът, който според прогнозите на астрономите от НАСА е трябвало да се появи на мястото на сблъсъка, но се вижда черно петно, вероятно сянка от облака частици, изхвърлени след удара.

Учените продължават да изследват подробно данните, получени благодарение на KPLO, за да определят точните размери на образувалия се кратер и параметрите на изхвърления облак от материя. Очаква се тези данни да помогнат на НАСА по-късно също да заснеме мястото на удара със своя апарат „Лунар рикънисънс орбитър“.

През 2025 г. горната степен на ракетата „Фалкон 9“ изведе в лунна орбита спускаемия апарат „Блу гоуст 1“. Приблизително година по-късно астрономи любители забелязаха, че степента с маса от 4 тона в крайна сметка може да падне на Луната, което бе потвърдено и от учени от НАСА.

Според данни на американската космическа агенция след удара на естествения спътник на Земята трябва да остане кратер с диаметър 18 метра и дълбочина 3,6 метра.