Спорове около позицията на България пред Съвета за сигурност на ООН за войната в Украйна

Президентът Илияна Йотова отрече да е подписвала позиция в подкрепа на Украйна и срещу Русия. Става въпрос за документ, който беше представен в четвъртък пред ООН от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Сред държавите, които го подкрепят, е и България. От опозицията разкритикуваха позицията на президента.

Управляващите определиха като спекулация споровете около позицията на България пред Съвета за сигурност на ООН за войната в Украйна. Отрекоха президентът Йотова да е слагала подпис и я защитиха, че внимателно е подбирала думите, с които е определяла външната политика на страната ни.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Президентът Йотова не само че не е подписвала никаква декларация с този текст, тя не е присъствала на това заседание. Страната не е България, а е Европейският съюз, представляван от Кая Калас и другите органи. Позицията, която излиза, е от ЕС, а не от България.“

От ГЕРБ-СДС поздравиха правителството за категоричната подкрепа за Украйна, но видяха разминаване в позициите на властта и президента.

Георг Георгиев, ГЕРБ-СДС: „Няма как да не ни направи впечатление този когнитивен дисонанс, който се поражда някъде в късните часове. Правим нещо, размисляме явно по него след това и тръгваме да се опитваме да влизаме в говоренето едно навън, а друго в България."

От „Демократична България“ определиха ситуацията като абсурдна.

Надежда Йорданова, „Демократична България“: „България трябва да бъде заедно със своите партньори от Европейския съюз и да подкрепи тази декларация. Мир трябва да има – устойчив, справедлив. Голям скандал и срам за нашата страна.“

И от „Продължаваме промяната“ разкритикуваха липсата на единна позиция между външното министерство и президентството.

Николай Денков, „Продължаваме промяната“: „Този тип разнобой – как ще се развият международните отношения, показва, че България не уважава себе си и това доверие, което градихме години наред, се загуби за няколко месеца, така че това е срам.“

Според ДПС въпросът, който стои на дневен ред, е подкрепя ли България Европейския съюз в неговата позиция за войната в Украйна и руската агресия.

Искра Михайлова, ДПС: „България дава сигнали, че двама представители на държавата ни не са наясно какво точно е било взето като решение и изказано като позиция от ЕС, от който ние изискваме да бъде по-категоричен.“

След исканията да бъде изслушан външният министър последваха няколко прекъсвания за почивки, председателски съвет и отказ това да се случи.