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Спортният арбитражен съд разреши завръщането на Русия в международния хокей

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Спорт
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Руските национални отбори по хокей на лед получиха право да участват на световните първенства през 2027 година след решение на съда в Лозана

Спортният арбитражен съд разреши завръщането на Русия в международния хокей
Снимка: AP Photo
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Спортният арбитражен съд (КАС) в Лозана се произнесе в полза на Русия по спора с Международната федерация по хокей на лед (IIHF), като отвори пътя за завръщането на руските национални отбори в международните състезания.

Според решението руските хокеисти ще могат отново да участват в турнирите под егидата на международната федерация през 2027 година. Мъжкият национален отбор получава възможност да се включи в световното първенство в Германия през май, докато женският състав ще има право да играе на Мондиала в Канада през ноември същата година.

Руските национални отбори бяха отстранени от международните хокейни турнири след началото на войната в Украйна през февруари 2022 година. Оттогава страната не участва в световните първенства под егидата на IIHF.

През юли 2026 година Международният олимпийски комитет вдигна забраната за участие на руски спортисти, което създаде предпоставки за постепенното им завръщане на международната спортна сцена.

Решението на МОК обаче влезе в противоречие с позицията на Международната федерация по хокей на лед, която предварително беше гласувала руските отбори да останат извън състезанията през 2026 и 2027 година. Като основен аргумент за продължаването на ограниченията федерацията посочи съображения, свързани със сигурността.

Руската федерация по хокей на лед обжалва забраната пред Спортния арбитражен съд в Лозана, който се произнесе в нейна полза.

#Международна федерация по хокей на лед

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