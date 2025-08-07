БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Спортното министерство ще предоставя информация за задълженията на федерациите

Три от тях трябва да възстановяват по над 300 хиляди лева.

Спортното министерство ще предоставя информация за задълженията на федерациите
Министерството на младежта и спорта (ММС) ще предоставя регулярна актуална информация за резултатите от проверките на спортните организации, съобщават от контролния орган. От ММС също така потвърдиха за сумата от 314 570.05 лв, която Българска федерация по борба (БФБ) трябва да възстанови. Сходни задължения имат още федерациите по вдигане на тежести и тенис.

"Във връзка със зачестилите през последните седмици въпроси относно задълженията на спортните федерации, Министерството на младежта и спорта (ММС) предоставя информация за извършените проверки.

Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта ММС извършва проверки на спортните организации по утвърден годишен план, както и проверки по сигнали, молби и жалби. При извършване на проверките се осъществява контрол върху дейността на организациите и разходваните от тях финансови средства, предоставени от министерството.

В тази връзка, министерството ще предоставя регулярна актуална информация за резултатите от проверките на спортните организации и предприетите мерки с цел гарантиране на прозрачност на предоставеното финансиране и ефективното разходване на публичните средства.

В периода 01.01.2025 г. - 15.07.2025 г. са приключили проверки на 30 спортни организации, от които 28 планови и 2 извънпланови. Вследствие на извършените проверки е констатирано, че 11 федерации имат неусвоени средства по сключените с тях договори, като сумите са възстановени на ММС, а за 16 от тях - не са установени неусвоени или непризнати средства.

При проверката на Сдружение "Българска федерация по риболовни спортове" са установени 6 700 лв за възстановяване, за които федерацията е поискала разсрочено плащане. При проверката на Сдружение "Българска стрелкова федерация" са установени 57 221.16 лв за възстановяване, за които между ММС и федерацията е сключено споразумение за разсрочено плащане.

При проверката на Сдружение "Българска федерация по борба" са установени 314 570.05 лв за възстановяване, като в тази връзка е изготвен и връчен констативен протокол от извършената проверка.

Отделно от това, средства за възстановяване по договори, сключени с ММС, имат и Сдружение "Българска федерация по вдигане на тежести" (355 012,39 лв), Сдружение "Българска федерация по тенис" (380 732,66 лв) и Сдружение "Българска национална федерация карате" (65 264,93 лв). За посочените задължения са сключени споразумения за разсрочено плащане между ММС и спортните организации, като сумите по тях се изплащат в срок и при спазване на договорените условия", пишат от ММС.

