Стадион "Българска армия" светна в цветовете на българското знаме

От ЦСКА намериха интересен начин да поздравят българите по повод националния празник 24 май. За целта от клуба озариха фасадата на реновирания стадион „Българска армия“ в цветовете на националния флаг.

Ето какво написаха от ЦСКА:

По случай предстоящия празничен 24 май – Денят на българската писменост и култура, „Българска армия“ бе озарен с цветовете на националното знаме. Символичният жест е специален поздрав от ЦСКА към всички наши сънародници по повод един от най-значимите национални празници.

Днешният светлинен тест, реализиран веднага след настъпването на вечерните часове, бе първият, който покри голяма част от новото ни бижу. Той включва изцяло готовата фасада на секторите Г, В и Б, а след окончателното завършване на дейностите по фасадата на Сектор А, външното осветление ще озари напълно най-модерния стадион в България.

Уникалното фасадно осветление на „Българска армия“, което превръща съоръжението в туптящото сърце на Борисовата градина, функционира посредством 830 броя RGBW LED осветителя тип „Wall washer“, които илюминират както фасадата, така и плътната част от козирката.

DNX технологията позволява всяко осветително тяло да бъде управлявано индивидуално и да функционира в различни и независими режими по отношение на цвят и интензитет. Това дава възможност за изпълнение на различни светлинни ефекти и сценарии, включващи каскадна промяна на цвета, присветване, „преследване“ и други впечатляващи визуални решения.

Фасадното осветление на „Армията“ може да функционира в синхрон (или независимо) със системите за осветление на терена и трибуните, където също са предвидени високотехнологични RGBW осветителни тела.

С впечатляващите кадри от „Българска армия“ ЦСКА поздравява всички българи с настъпващия 24 май! Нека светлината от новия ни дом се превърне в символ на обединение, гордост и бъдещи национални успехи!

