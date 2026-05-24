БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Чете се за: 03:22 мин.
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Чете се за: 01:22 мин.
Честит 24 май! Честваме празника на буквите
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Обстановката в област Велико Търново се нормализира след пороите***Бедственото положение в област Габрово остава в сила, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево

Стадион "Българска армия" светна в цветовете на българското знаме

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

От клуба показаха на какво е способно новото съоръжение на 24 май

започна демонтажът стадион българска армия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

От ЦСКА намериха интересен начин да поздравят българите по повод националния празник 24 май. За целта от клуба озариха фасадата на реновирания стадион „Българска армия“ в цветовете на националния флаг.

Ето какво написаха от ЦСКА:

По случай предстоящия празничен 24 май – Денят на българската писменост и култура, „Българска армия“ бе озарен с цветовете на националното знаме. Символичният жест е специален поздрав от ЦСКА към всички наши сънародници по повод един от най-значимите национални празници.

Днешният светлинен тест, реализиран веднага след настъпването на вечерните часове, бе първият, който покри голяма част от новото ни бижу. Той включва изцяло готовата фасада на секторите Г, В и Б, а след окончателното завършване на дейностите по фасадата на Сектор А, външното осветление ще озари напълно най-модерния стадион в България.

Уникалното фасадно осветление на „Българска армия“, което превръща съоръжението в туптящото сърце на Борисовата градина, функционира посредством 830 броя RGBW LED осветителя тип „Wall washer“, които илюминират както фасадата, така и плътната част от козирката.

DNX технологията позволява всяко осветително тяло да бъде управлявано индивидуално и да функционира в различни и независими режими по отношение на цвят и интензитет. Това дава възможност за изпълнение на различни светлинни ефекти и сценарии, включващи каскадна промяна на цвета, присветване, „преследване“ и други впечатляващи визуални решения.

Фасадното осветление на „Армията“ може да функционира в синхрон (или независимо) със системите за осветление на терена и трибуните, където също са предвидени високотехнологични RGBW осветителни тела.

С впечатляващите кадри от „Българска армия“ ЦСКА поздравява всички българи с настъпващия 24 май! Нека светлината от новия ни дом се превърне в символ на обединение, гордост и бъдещи национални успехи!

View this post on Instagram

A post shared by CSKA Sofia FC (@cskasofiafc)


#Стадион "Българска армия"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла
1
Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си...
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината от Априлското въстание
2
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината...
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
3
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена обстановка след проливните дъждове и наводнения
4
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена...
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
5
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир "Александър Стамболийски" край Павликени вече прелива
6
60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир...

Най-четени

България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
1
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
2
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
4
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
5
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
6
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни

Още от: Футбол

Левски празнува своята 112-а годишнина
Левски празнува своята 112-а годишнина
Обрат спря Барселона за победоносен край в Ла Лига Обрат спря Барселона за победоносен край в Ла Лига
Чете се за: 03:55 мин.
Байерн Мюнхен добави Купа №21 на Германия в своята витрина Байерн Мюнхен добави Купа №21 на Германия в своята витрина
Чете се за: 01:20 мин.
Росен Божинов и Пиза допуснаха обрат на раздяла със Серия А Росен Божинов и Пиза допуснаха обрат на раздяла със Серия А
Чете се за: 01:17 мин.
Барселона отново е на върха в Шампионската лига при жените Барселона отново е на върха в Шампионската лига при жените
Чете се за: 01:37 мин.
Интер и Болоня сътвориха голово шоу за край на Серия А Интер и Болоня сътвориха голово шоу за край на Серия А
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Честит 24 май! Честваме празника на буквите
Честит 24 май! Честваме празника на буквите
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Министърът на образованието: На 24 май празнуваме най-светлия си празник – на словото, на знанието и на духа Министърът на образованието: На 24 май празнуваме най-светлия си празник – на словото, на знанието и на духа
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Стрелба в района на Белия дом (СНИМКИ) Стрелба в района на Белия дом (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
По света
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Откриха трима мигранти в катастрофирал автомобил след гонка с...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ