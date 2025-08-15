"Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево

На косъм от огромна трагедия се размина симеоновградското село Пясъчево, след като влакова композиция с цистерни гориво дерайлира тази сутрин край него и се възпламени. Няколко часа отне на огнеборците да потушат пожара, разразил се само на 500 метра от първите къщи.

За щастие при инцидента няма пострадали. Започна изтеглянето на цистерните, движението по линията не е възстановено.

10 от общо 34 цистерни в композицията излезли от релсите около 5 часа тази сутрин.

Христо Христов, машинист:

"Тласък отзад се усети, видях контактната мрежа че се клати цялата, стана като ден, после вече погледнах и видях пожара".

Дерайлиралите части от товарния влак буквално са изровили ЖП пътя. Машинистите твърдят, че са спазвали ограничението на скоростта.

Даниел Недялков, управител на фирмата превозвач: "Непосредствено в момента на дерайлиране те са усетили и са регистрирали скъсване на въздуховода. Локомотивите са били в рамките на междуремонтния цикъл, а вагоните са с валидна ревизия на спирачните системи". Бойко Скробански, Независим борд за разследване на тежки транспортни произшествия: "Ще установим дали има превишение или не. Ппредварително е много рано да се каже, особено преди да видим какво показват измерителните уреди и да разберем какво е станало".

Избухналият пожар бързо обхванал голяма част от композицията.

ст. комисар Митко Чакалов - ПБЗН - Хасково: "Цистерните са пълни с гориво, част от тях са разхерметизирани и горивото изтича, така че продължаваме да ги охлаждаме до безопасна температура".

Единствено бързата реакция на пожарникарите е предотвратила по-голяма трагедия.

Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията: "Изключително професионално действие на противопожраната служба. Такава сериозна катастрофа, която можеше да прерасне в много по-големи размери".

Товарният влак е собственост на същата фирма, чиято композиция се взриви край Хитрино през декември 2016-та година. Тогава загинаха 7 души, а десетки бяха ранени.

Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията: "Нито един разумен човек не може да направи връзка с Хитрино в момента. Няма нито един белег за огромното произшествие, което се случи в Хитрино".

Пясъчево се размина с катастрофа, но остана без ток за часове.

"Виждаше се доста черен дим и пушек. Дойдох на работа и видях, че селото е без ток, заради това в момента сме на на агрегат". Стефка Здравкова - областен управител на Хасково: "Няма опасност за населените места. Уведомили сме и РИОСВ".

Засега няма данни за замърсяване на въздуха.