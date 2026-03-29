Стилияна Николова поведе в класирането след първия поток от втория ден на Световната купа по художествена гимнастика в София

от БНТ
Възпитаничката на Валентина Иванова заема първото място в многобоя.

Стилияна Николова
Снимка: БГНЕС
Стилияна Николова поведе в класирането след първия поток от втория ден на Световната купа по художествена гимнастика в София.

Най-добрата българска състезателка направи силно изпълнение на бухалки и получи 29.800 точки (13.500 трудност, 8.000 артистичност, 8.350 изпълнение, 0.05 наказание). Това е втора по сила оценка и така тя със сигурност ще бъде сред финалистките. На лента обаче Николова допусна грешка, има 26.950 (11.400, 7.950, 7.600) и е шеста на този уред след първия поток.

До момента възпитаничката на Валентина Иванова има сбор 116.200 точки (29.600 обръч, 29.850 топка, 29.800 бухалки, 26.950 лента), заемайки първото място в многобоя.

Втората позиция заема рускинята София Илтерякова със 108.900 точки, а трета Вера Туголукова (Кипър) със 108.800.

До края на състезанието при жените има още три потока. Ева Брезалиева ще играе с обръч и с топка в групата, която стартира в 16:50 часа. Ансамблите ще покажат съчетанията си с три обръча и два чифта бухалки, като България е със стартов №2 в поток А от 20:45 часа.

Тази вечер ще бъдат излъчени шампионите в многобоя при жените и при ансамблите, а в понеделник са финалите на отделните уреди.

Oчаквайте подробности!

#Световна купа по художествена гимнастика в София 2026 #Стилияна Николова

В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре таргетирани от предишни, но субсидиите остават проблематични
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
Ивелин Попов, Ясен Петров и Георги Павлов в "Арена спорт"
Спортни новини 29.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 29.03.2026 г., 12:25 ч.
Втора поредна победа за Кими Антонели във Формула 1 Втора поредна победа за Кими Антонели във Формула 1
Максим Кирилов в предаването "Аз съм" Максим Кирилов в предаването "Аз съм"
Гледайте двукратния олимпийски медалист Мартин Маринов в предаването "Зала на славата" Гледайте двукратния олимпийски медалист Мартин Маринов в предаването "Зала на славата"
Хорхе Мартин триумфира в хаотичния спринт на MotoGP в Остин Хорхе Мартин триумфира в хаотичния спринт на MotoGP в Остин
По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи зеленчуци и основни храни
Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани
Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран? Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран?
Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за партиите в кампанията Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за партиите в кампанията
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Премиерът Гюров: Членството в НАТО е най-сериозната гаранция за...
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
Палмова неделя празнуват католиците по света
