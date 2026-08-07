БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон...
Чете се за: 04:00 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е...
Чете се за: 09:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство * * * Няма поражения по хора и по сграден фонд, районът е отцепен, допълни премиерът * * * Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението

Столичната община планира нов дълг за обновяване на транспорта

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Столичната община планира да инвестира 367 млн. евро, осигурени чрез нов дългосрочен дълг. Това заяви зам.-кметът по финанси Георги Клисурски.

Финансирането ще бъде осигурено или чрез облигационен заем, или чрез банков кредит. Днес имаше обществено обсъждане по темата, а решението за поемането на дълга трябва да бъде взето от Столичния общински съвет.

По думите на Клисурски това е важна стъпка към най-голямата модернизация на градския транспорт в София.

Георги Клисурски, зам.-кмет по финанси в Столичната община: „Ще ни помогне да осигурим 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая, 50 електробуса, 20 булеварда и главни улици да бъдат обновени, десетки километри релсови пътища да бъдат модернизирани и около 400 000 квадратни метра тротоари отново да бъдат подновени. Не само да имаме нови превозни средства, в които софиянци да могат да се возят спокойно и да им е приятно, но и да изградим съпътстващата инфраструктура, така че тези нови превозни средства да не се чупят по разбити пътища и по несъществуващи релси.“

#обновяване на транспорта #Столична община #нов дълг

Последвайте ни

ТОП 24

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан е мъж, у когото са намерени дрога и 460 000 евро
4
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан...
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
5
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури
6
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
4
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Регионални

Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ)
Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ)
Пожар изпепели две къщи в бобошевското село Висока могила (СНИМКИ) Пожар изпепели две къщи в бобошевското село Висока могила (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
Контрол на пътя: Акция на "Пътна полиция" в Кюстендилско (СНИМКИ) Контрол на пътя: Акция на "Пътна полиция" в Кюстендилско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:50 мин.
Затвориха околовръстния път на Асеновград заради пожар (СНИМКИ) Затвориха околовръстния път на Асеновград заради пожар (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ) Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
Цветовете на Рила: Лятна разходка край Седемте рилски езера (СНИМКИ) Цветовете на Рила: Лятна разходка край Седемте рилски езера (СНИМКИ)
Чете се за: 00:12 мин.

Водещи новини

Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Чете се за: 04:00 мин.
Политика
Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ) Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм
Чете се за: 05:35 мин.
По света
Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ) Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Пожар изпепели две къщи в бобошевското село Висока могила (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Проверките на НАП: Почти всеки втори обект по Южното Черноморие е с...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е песента,...
Чете се за: 09:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ