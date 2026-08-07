Столичната община планира нов дълг за обновяване на транспорта

Столичната община планира да инвестира 367 млн. евро, осигурени чрез нов дългосрочен дълг. Това заяви зам.-кметът по финанси Георги Клисурски.

Финансирането ще бъде осигурено или чрез облигационен заем, или чрез банков кредит. Днес имаше обществено обсъждане по темата, а решението за поемането на дълга трябва да бъде взето от Столичния общински съвет.

По думите на Клисурски това е важна стъпка към най-голямата модернизация на градския транспорт в София.