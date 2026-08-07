Столичната община планира нов дълг за обновяване на транспорта

Столичната община планира да инвестира 367 млн. евро, осигурени чрез нов дългосрочен дълг. Това заяви зам.-кметът по финанси Георги Клисурски.
Финансирането ще бъде осигурено или чрез облигационен заем, или чрез банков кредит. Днес имаше обществено обсъждане по темата, а решението за поемането на дълга трябва да бъде взето от Столичния общински съвет.
По думите на Клисурски това е важна стъпка към най-голямата модернизация на градския транспорт в София.
Георги Клисурски, зам.-кмет по финанси в Столичната община: „Ще ни помогне да осигурим 200 нови автобуса, 75 тролея, 20 трамвая, 50 електробуса, 20 булеварда и главни улици да бъдат обновени, десетки километри релсови пътища да бъдат модернизирани и около 400 000 квадратни метра тротоари отново да бъдат подновени. Не само да имаме нови превозни средства, в които софиянци да могат да се возят спокойно и да им е приятно, но и да изградим съпътстващата инфраструктура, така че тези нови превозни средства да не се чупят по разбити пътища и по несъществуващи релси.“