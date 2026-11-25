Първата група от над 50 студенти от Газа, получили ирландски учебни визи миналата седмица след обжалване в рамките на съдебни процедури пред Върховния съд, се очаква да пристигне в Ирландия тази сутрин.

Очаква се 14 студенти да кацнат с полет от Истанбул.

Студентите са пътували до Истанбул от Аман, Йордания, където са прекарали нощта, след като са били евакуирани от Газа в ранните часове на понеделник в операция, подкрепена от Ирландия.

Студентите ще бъдат посрещнати на летището при пристигането си и ще бъдат отведени директно до здравно заведение, където ще получат медицинска помощ и ще останат през нощта. След това ще бъдат посрещнати от представители на университетите, а в някои случаи и от членове на семействата им.

И 14-те студенти получават напълно финансирани стипендии за обучение в бакалавърски и магистърски програми в UCD, NCAD, UL, DCU и Trinity College.

Миналата седмица над 50 студенти получиха учебни визи след обжалване, след като Върховният съд разпореди на министъра на правосъдието Джим О’Калахан да преразгледа решението си от юли да откаже заявленията им.

По време на съдебните процедури съдебният състав заяви, че са допуснати „съществени и очевидни грешки от страна на органа, взел решението“.

Обжалванията по случаите на още до девет студенти все още са висящи.

„Беше дълго пътуване“

Докато 14 студенти пристигат тази сутрин, други, които също са получили визи след обжалване, са били дълбоко разочаровани да научат, че няма да бъдат включени в евакуацията тази седмица.

Следващата евакуация към Ирландия е насрочена за 21 декември.

Говорейки за пристигането на 14-те студенти тази сутрин, д-р Ема Стокес, координатор на мрежата от университети, ангажирана с този въпрос, и президент на Националния колеж на Ирландия, заяви: „Просто сме толкова облекчени, че те ще бъдат тук. Това беше дълго пътуване за тях – както в буквален, така и в преносен смисъл.“

Д-р Стокес имаше предвид не само дългото пътуване на студентите през последните дни и факта, че са напуснали домовете и семействата си в разкъсваната от войната Газа, но и продължилата месеци правна битка и кампанията, които те и други хора водиха в тяхна подкрепа през последните пет месеца.

Тя заяви, че университетите са „изключително благодарни на правните екипи за цялата работа, която свършиха“. Призова за създаването на структуриран хуманитарен механизъм за отпускане на стипендии на студенти, напускащи зони на военни конфликти.

„Механизъм, разработен съвместно от правителството и университетите и съобразен с опита на студентите и образователните институции“, заяви тя. „Чувствам се изключително развълнуван, облекчен и изпълнен с надежда“, каза Абдалла Салем пред RTÉ News, преди да се качи на полета за Дъблин.

Салем пътува със съпругата си Нур. И двамата ще започнат напълно финансирани магистърски програми в Националния колеж по изкуства и дизайн в Дъблин.

„След всичко, през което преминахме с Нур, е трудно да изразим чувствата си с думи.“

Той заяви, че е „дълбоко благодарен на Ирландия“, като отбеляза, че ирландското правителство и консулският екип са били „изключително добри“ към тях през цялото им пътуване от Газа.

„Тяхната доброта и човечност означават за нас повече, отколкото думите могат да изразят.“

„Форма на съпротива и оцеляване“

Петима от 14-те студенти ще започнат обучението си в UCD. През последните няколко дни служители на университета са закупили за тях тоалетни принадлежности и топли палта.

Студентите от Газа, които пристигнаха в университета миналата година, ще завършат магистърските си програми в понеделник.

„Тези студенти показаха, че е възможно човек да дойде от условията на геноцид и да се развива успешно в университетска среда“, заяви Каролин Манган, асоцииран директор по въпросите на глобалната общност в UCD. „Те се представят блестящо в академично отношение и са изключителни хора. Сега, когато завършват, мислят как да допринесат както за Ирландия, така и за Газа. За тях образованието е форма на съпротива и оцеляване“, добави тя.

Коментирайки факта, че визите са били издадени едва след обжалване и намесата на Върховния съд, лидерът на Лейбъристката партия Иванка Бачик заяви, че студентите са били „възпрепятствани“.

„Но това никога не трябваше да се случва“, добави тя. „Министърът на правосъдието трябваше да разпореди спешен преглед на всички отказани визи и да възприеме по-състрадателен и щедър подход.“

Статията е написана от Ема О'Кели (RTÉ) и първоначално е публикувана на 25 ноември 2026 г.