Тежка контузия извади Джеймс Мадисън от игра за дълго време

Джеймс Мадисън претърпя успешна операция на предната кръстна връзка на дясното си коляно. Халфът на Тотнъм ще отсъства в следващите 9 месеца. Британецът се контузи по време на приятелския мач на „шпорите“ с Нюкасъл на 3 август в Сеул.

Това се случи месеци след като друг проблем с коляното извади Мадисън от мача на Тотнъм с Манчестър Юнайтед във финала на Лига Европа през май. Играчът ще бъде дълго извън терените, но вярва, че ще заглуши онези, които се подиграват на нещастието му.

"Това е най-лошият момент в жевота ми“, написа вицекапитанът на Тотнъм Мадисън в X на фона на негова снимка в болнично легло, заобиколен от трите си деца.

"Сърцето ми е съкрушено от факта, че тази контузия се случи в този момент от кариерата ми. Със Суперкупата на Европа, сезонът във Висшата лига на хоризонта, вълнуващата кампания в Шампионската лига и годината на Световното първенство за Англия, всичко това се усеща много, много жестоко, но въпреки това операцията за реконструкция на предната кръстна връзка беше успешна. На всички мои близки приятели и семейство, вашата подкрепа и любов означават абсолютно всичко за мен. На тези от вас, които положиха всички усилия да ми пишат в социалните медии в подкрепа на мен и моето възстановяване, дори когато не се познаваме лично, ви оценявам повече, отколкото някога ще си представите, така че ви благодаря. И накрая, на тези от вас, които се съмняват, мразят и ми се подиграват. Вие наистина ме мотивирате до нива, за които не знаех, че имам в себе си, така че отново ви благодаря. Ще се видим отново.“

Очаква се Мадисън да отсъства от игра около девет месеца, но може да отнеме до година и половина, преди английският национал да се върне към предишното си най-добро ниво - след като той отбеляза 12 пъти в 45 мача за Тотнъм през сезон 2024-25.