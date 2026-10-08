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Тежка контузия вади Александър Романов от игра до края на сезона в НХЛ

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Спорт
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Руският защитник е със скъсани кръстни връзки на дясното коляно и ще претърпи операция, а възстановяването му се очаква да продължи между шест и осем месеца

Тежка контузия вади Александър Романов от игра до края на сезона в НХЛ
Снимка: AP Photo
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Ню Йорк Айлъндърс получи сериозен удар още в началото на сезона в Националната хокейна лига (НХЛ). Един от защитниците на отбора – Александър Романов, е получил тежка контузия в дясното коляно и по всяка вероятност ще пропусне оставащата част от кампанията.

Руският хокеист е със скъсани кръстни връзки, след като пострада при загубата на Айлъндърс с 2:5 от градския съперник Ню Йорк Рейнджърс във вторник.

Медицинските прегледи са потвърдили сериозността на травмата, като се налага Романов да се подложи на хирургическа интервенция. Според първоначалните лекарски прогнози възстановяването му ще отнеме между шест и осем месеца, което поставя под сериозно съмнение възможността му да се завърне на леда през настоящия сезон.

Още по-притеснителното за 26-годишния защитник е, че това е втора тежка контузия за по-малко от година.

На 19 ноември 2025 година Романов получи сериозна травма в рамото, която също наложи операция. Тогава възстановяването му продължи до края на сезон 2025/26, лишавайки Ню Йорк Айлъндърс от услугите му за продължителен период.

Сега руснакът е изправен пред ново тежко изпитание, след като едва се е завърнал от предишната си контузия. Вместо да натрупа игрова практика и да възстанови ритъма си, той отново ще трябва да премине през дълъг процес на рехабилитация.

Отсъствието на Романов е сериозен проблем и за защитната линия на Айлъндърс. Руснакът е част от отбраната на нюйоркския тим, а продължителната му липса ще наложи промени в плановете на треньорския щаб за останалата част от сезона.

В кариерата си в НХЛ Александър Романов е записал 372 мача за Монреал Канейдиънс и Ню Йорк Айлъндърс, в които има 17 гола и 67 асистенции, или общо 84 точки.

След поредната тежка травма основният приоритет пред защитника ще бъде успешното възстановяване, като надеждите са той да успее да се завърне напълно здрав и да продължи кариерата си на най-високо ниво.

За Ню Йорк Айлъндърс това означава загуба на важен играч в защита, а за самия Романов – втора поредна кампания, сериозно засегната от контузия.

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#Александър Романов #НХЛ 2026/2027 #Ню Йорк Айлъндърс

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