Тодор Симов: Направихме прекалено много грешки

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Треньорът на Ботев Враца отдаде заслуженото на съперника.

Тодор Симов
Снимка: БТА
Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов очаквано не остана доволен от показаното от неговия отбор при загубата с 0:3 от Локомотив в Пловдив в първата среща от кръга. Младият наставник призна, че врачани са допуснали твърде много грешки в защита.

"Тежки първи 20-30 минути, в които направихме прекалено много елементарни грешки. Самият ранен гол още във втората минута наклони везните в полза на Локомотив. Дадохме им криле и започнаха да правят нещата с лекота. Ние отстъпвахме във всеки един елемент. Закъснявахме за повечето ситуации. Трябваше да избегнем непринудените грешки от наша страна", коментира след мача Симов.

"Ние закъснявахме в моментите. Когато закъснееш, няма как да си агресивен. Опитахме се да се върнем. През втората част имахме и положения, в които можехме да отбележим, но когато си тръгнал по такъв лош начин, след това е много трудно да се върнеш в мача. Сега в съблекалнята футболистите реагираха доста добре. Това ще ни бъде добър урок. Надявам се да си вземем поуките. Ще анализираме нещата. Имаме футболисти, които не са в добро кондиционно състояние, откъдето също идват проблемите. Следващият мач ще се реваншираме пред феновете", допълни наставникът на Ботев (Враца).

