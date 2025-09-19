Токио 2025: Мелиса Джеферсън-Уудън и Шерика Джаксън са фаворитки за титлата на 200 м.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Токио 2025: Мелиса Джеферсън-Уодън и Шерика Джаксън са фаворитки за титлата на 200 м.

Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Част от състезанието няма да бъде Жулен Алфред, която се контузи в дисциплината на 100 метра на Мондиала в Япония.

токио 2025 мелиса джеферсън уудън шерика джаксън фаворитки титлата 200
Снимка: БГНЕС
След оттеглянето на Жулен Алфред, която отпадна поради контузия, както и в отсъствието на Габи Томас, САЩ ще се опита да спечели първа световна титла при жените в спринтовете на 200 метра от 2009 година насам. Мелиса Джеферсън-Уудън, бронзовата медалистка от Олимпийските игри на 100 метра, води американската атака. По-известна като спринтьорка на 100 метра, тя демонстрира своята гъвкавост, когато спечели титлата на САЩ и на двете дистанции, постигайки личен рекорд от 21,84 на 200 метра.

Анавия Батъл си осигури място в Токио с второто място на състезанието на САЩ с най-доброто време за сезона от 22,13. Това ще бъде първото ѝ световно първенство, но второто ѝ участие в Токио след полуфиналното ѝ представяне на Олимпийските игри през 2021 г. Батъл спечели срещите от Диамантената лига в Сямън, Къцяо, Рим и Париж.

Дебютантката Макензи Лонг, заместничката на Томас в отбора на САЩ, е трета в списъка с най-добри резултати за сезона с 21,93. Сребърната медалистка от света през 2019 г. и бронзовата медалистка от Олимпийските игри Британи Браун получи уайлдкард, след като спечели титлата от Диамантената лига в Цюрих с най-доброто си време за сезона от 22.13.

Защитаваща титлата си Шерика Джаксън също не може да бъде пренебрегната. Ямайката, която беше принудена да пропусне Олимпийските игри миналата година поради контузия, се завърна в игра тази година и се подобрява с всяко състезание, като наскоро спечели на срещата от Диамантената лига в Силезия с 22.17. 31-годишната състезателка, която държи рекорда на шампионата от 21.41, се стреми да добави към спечелените си 11 медала от Световното първенство.

Отборът на Ямайка включва още националната шампионка Ашанти Мур и бронзовата медалистка от NACAC Габриел Матюс.

Великобритания и Северна Ирландия представят силно трио в лицето на световната шампионка от 2019 г. Дина Ашър-Смит, Ейми Хънт и Дарил Нейта. Ашър-Смит и Хънт постигнаха време от 22.14 секунди – най-доброто време за сезона за първата и личен рекорд за втората – на британското първенство.

Сред другите претендентки са сребърната медалистка от световната титла през 2017 г. Мари-Жозе Та Лу от Кот д'Ивоар, рекордьорката от Испания Жаел Бестуе и Телма Дейвис от Либерия, победителка на срещата от Диамантената лига в Стокхолм.

