Томаш Махач се класира на полуфиналите на турнира в Аделаида

Съперникът на Григор Димитров в първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис - Томаш Махач (Чехия), се класира за полуфиналите на турнира на твърда настилка от сериите АТР 250 в Аделаида.

25-годишният Махач отстрани Хауме Мунар (Испания) с 6:4, 6:4 за час и половина. Чехът, който е 35-и в световната ранглиста, реализира по един брейк и в двата сета - в третия гейм на първата част и в деветия на втората, а опонентът му не успя да го пробие нито веднъж, въпреки четирите възможности, които получи във втория сет.

В полуфиналната фаза Махач ще срещне поставения под №2 Томи Пол (САЩ), който елиминира квалификанта Александър Вукич (Австралия) с 6:3, 6:2 за малко над час. Австралиецът спечели едва 30% от разиграванията си след успешен втори сервис и записа само един ас срещу 9 на съперника.

Юго Умбер (Франция) също си осигури участие на полуфиналите с победа над Александър Шевченко (Казахстан) с 6:0, 6:3. Мачът продължи по-малко от час, а французинът не срещна съпротива по пътя към успеха.

Опонент на Умбер в следващата фаза ще бъде победителят от двубоя между Алехандро Давидович Фокина (Испания) и Валентен Вашро (Монако).