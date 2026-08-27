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Томаш Стракоша: Показахме, че искаме да спечелим

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Спорт
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Когато вкарахме първия и втория гол, не позволихме на Левски да надигне глава, коментира стражът на АЕК Атина.

Томаш Стракоша: Показахме, че искаме да спечелим
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Вратарят на АЕК Томас Стракоша заяви, че силното начало е помогнало на гръцкия шампион да победи Левски с 4:0 във втория плейофен мач между двата отбора за участие в Шампионската лига. "Жълто-черните" ще играят в основната фаза на най-силния клубен турнир в света, след като реализираха три попадения през първото полувреме на двубоя в Атина.

"Начинът, по който влязохме в мача - просто показахме, че искаме да спечелим. Когато вкарахме първия и втория гол, с помощта на феновете, не позволихме на противника да вдигне глава. Беше горещо, но само с националния отбор можеш да почувстваш повече емоции", каза опитният страж пред медиите.

Той призна, че участието в Шампионската лига е било мечта за гръцкия клуб.

"Нямаме предпочитания (за жребия). Ние сме един от най-големите отбори и се гордеем. Шампионската лига е мечта за всеки от нас. Ще играем срещу добри отбори и ще имаме трудни мачове и лесни, но най-вече трудни", каза още албанският национал.

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#Томаш Стракоша #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина

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