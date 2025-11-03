Топалова се класира за основната схема на WTA 125 в Тукуман

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българката победи представителка на домакините в почти три часова среща.

гергана топалова гарантира третия кръг турнира санто доминго
Снимка: БТА
Слушай новината

Гергана Топалова се класира за основната схема на WTA 125 турнира в Тукуман (Аржентина) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката направи обрат и победи с 5:7, 6:3, 7:5 представителката на домакините Берта Бонарди. Срещата продължи 2 часа 57 минути.

Топалова поведе с 5:3 в първия сет, но загуби следващите четири гейма за 5:7. Българката направи цели пет пробива във втората част и я спечели с 6:3. Тя допусна изоставане с 1:4 в третия решетелен сет, но взе шест от следващите седем гейма, за да триумфира с победата.

